Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin krizlere ilke temelli ve tutarlı bir diplomasiyle yaklaştığını vurgulayarak, Gazze’den Ukrayna’ya tüm çatışmalarda ateşkes ve diyalog çağrısını yineledi. Fidan bölgesel sorunların çözümünde “birlik ve sahiplenme” mesajı verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Viyana'da düzenlenen UID etkinliğinde Türkiye'nin küresel krizler karşısındaki net ve ilkeli duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

"Küresel Belirsizlikler Çağında Türkiye’nin Dış Politikası" üzerine konuşan Fidan, Ankara'nın sadece kendi çıkarlarını değil, insanlık onurunu merkeze alan bir diplomasi yürüttüğünü vurguladı.

"Birbirimize sırtımızı dayasak sorunların yüzde 80'i çözülür!" Fidan'dan komşulara çağrı

ÇİFTE STANDARTLARA YER YOK

Fidan, Avrupa'da sayıca az da olsa bazı ülkelerle aynı fikirde olduklarını belirtti.

Türkiye'nin, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları sonrası çalışmalarına değinen Fidan, farklı ülkelerle kurdukları gruplarla soykırımı durdurmaya yönelik olarak diplomatik baskı kurduklarını aktardı.

Fidan, İsrail'in hedeflerinden vazgeçmediğini ancak baskının sürdürülmesi gerektiğini dile getirerek, bu süreçte destek gördükleri ülkeler bulunduğunu söyledi.

Uluslararası sistemdeki tutarsızlıkları sert bir dille eleştiren Fidan, Türkiye'nin en büyük gücünün "politikasındaki tutarlılık" olduğunu belirtti. Bir bölgede savunulan prensiplerin dünyanın her yerinde geçerli olması gerektiğini hatırlatan Bakan, "Birinci özelliğimiz; takip ettiğimiz politikada tutarlı olmak. Bir noktada ne istiyorsak, hangi prensiple yaklaşıyorsak, diğer yerde de aynı prensiple yaklaşıyoruz." dedi.

Gazze'deki soykırımın da Holokost'un da yanlış olduğunun altını çizen Fidan, bunları birini eleştirip diğerini görmezlikten gelmenin tutarsızca bir tavır olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, "Buna benzer tutarsızlıkların olduğu bir uluslararası ilişkiler düzleminde, Türkiye'nin ilkeden hareketle etrafında yaşadığı krizlere insancıl olarak erdemle yaklaşması fevkalade önemlidir." dedi.

G20 GÜCÜYLE KONUŞUYORUZ

Türkiye'nin barış çağrılarının sadece bir temenniden ibaret olmadığını ifade eden Fidan, bu davetin arkasında güçlü bir G20 ekonomisi ve caydırıcı bir askeri güç olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle kurduğu vizyoner diyaloğun, Türkiye'nin politikalarını hayata geçirmede kilit rol oynadığını ekledi.

Bölge insanının, kendi kaderine sahip çıkmamasını "talihsizlik ve yetersizlik" olarak tanımlayan Fidan, bölgesel sahiplenme ve sorunları kendi içinde çözme mesajı verdi.

Fidan, "Birbirimize güven oluşturursak, birbirimize sırtımızı dayarsak en azından problemlerin yüzde 80'i o esnada çözülür. Geri kalan yüzde 20'si için de ekstradan çalışmamız gerekiyor. Yüzde 80 problem sadece birbirimizin toprak bütünlüğüne, sınırına, egemenliğine saygı duyup bunu açıktan deklare edip taahhüt ettiğimiz zaman başlıyor bölgede." ifadelerini kullanarak, diplomasi alanında hikmetle ve güzel sözle yola devam ettiklerinden bahsetti.

Türkiye'nin kurduğu dış politika dilinin iyiliği taşımakla kalmayıp yalanları yok ettiğini vurgulayan Fidan, bu durumun milletin yüreği, zihni, kültürü ve inancından aldığı kodların dış politika pratiğine dönüştürülmesinden ibaret olduğunu kaydetti.

