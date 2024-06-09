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Bodrumda taksiciler sıra tartışmasına tepki gösteren turiste saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bodrum'da taksiciler turistle kavga etti. Durakta yaşanan sıra kavgasına tepki gösteren turiste taksiciler tekme tokat ve sopalarla saldırdı. Yaşanan kavga anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde durağa gelen turistle kavga edip gözaltına alınan 2 taksici, adliyeye sevk edildi. 2 taksici adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde meydana geldi. Bodrum’a tatile gelen M.K.K.(61), cadde üzerindeki eğlence mekanında eğlendikten sonra konakladığı yere dönmek için taksi durağının bulunduğu bölgeye geldi. M.K.K. duraktaki görevlilere hangi taksinin sırası olduğunu sordu.Bodrumda taksiciler sıra tartışmasına tepki gösteren turiste saldırdı - 1. Resim

Taksicilerin farklı taksileri göstermesi üzerine M.K.K. duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı. Büyüyen tartışma kavgaya döndü. Tekme tokat ve sopalı kavgada M.K.K. yaralandı.

Bodrumda taksiciler sıra tartışmasına tepki gösteren turiste saldırdı - 2. Resim

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle bitti. Darp raporu alan M.K.K taksicilerden şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan İ.D. ile D.K. isimli 2 taksici, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 taksici, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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