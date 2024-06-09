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Taksim'de gece kulübü ring alanına döndü! Yüzünde bardak patlatıp öldüresiye dövdüler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Taksim'de bir gece kulübüne kız arkadaşıyla gelen genç, 'sigara çarpması' yüzünden 3 şahıs ile tartışmaya girdi. Kısa sürede kavgaya dönen olayda gencin yüzünde bardak patlatılarak tekme ve yumruklarla öldüresiye dövüldü. O anlar gece kulübünün güvenlik kameralarına yansıdı.

19 Mayıs Pazar günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu'nun Taksim semtinde Şehit Muhtar Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde bir genç ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre, Fas uyruklu Anass E.H., kız arkadaşıyla birlikte gece kulübüne geldi. Çift burada alkol alıp eğlendiği esnada iddiaya göre 3 arkadaştan biri sigarayla, Anass E.H.'nin kız arkadaşına çarptı. Ardından genç ile şahıs arasında tartışma çıktı.

Taksim'de gece kulübü ring alanına döndü! Gözünde bardak patlatıp öldüresiye dövdüler - 1. Resim

YÜZÜNDE BARDAK PATLATIP, TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs gencin gözüne bardakla vurdu. Bardağın patladığı kavgaya, şahsın 2 arkadaşı da katılınca ortalık karıştı. Kavgada yere yatırılan genç, 3 şahıs tarafından dakikalarca öldüresiye darbedildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı genci yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Taksim'de gece kulübü ring alanına döndü! Gözünde bardak patlatıp öldüresiye dövdüler - 2. Resim

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ KISKIVRAK YAKALADI

Yaşanan olayla ilgili gencin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, gencin ve görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu saldırgan şahıslardan gencin gözüne bardakla vuran kişinin Ömer Ç. (25), yerde darbedenlerin ise Osman G. (25) ve Erkan Ç. (22) olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda şahıslar, Hacıahmet Parkı üzerinde kıskıvrak yakalandı.

Taksim'de gece kulübü ring alanına döndü! Gözünde bardak patlatıp öldüresiye dövdüler - 3. Resim

SALDIRGANLAR ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan şahısların ifadelerinde, gencin kendilerine küfrettiği için aralarında kavga çıktığını söyledikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 1 suç kayıtlı Ömer Ç., 9 suç kayıtlı Osman G. ve 5 suç kaydı olan Erkan Ç. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye “kasten yaralama” suçundan sevk edilen 3 şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Taksim'de gece kulübü ring alanına döndü! Gözünde bardak patlatıp öldüresiye dövdüler - 4. Resim

SAĞ GÖZÜ KÖR OLDU

Kavgada yaralanan Fas uyruklu Anass E.H. ise ifadesinde, arkadaşı ile birlikte eğlenmek amacıyla eğlence mekanına gittiğini, burada bir müddet eğlendikten sonra mekan içerisinde müşteri olarak bulunan üç şahıs ile sözlü tartışmaya başladıklarını daha sonradan bu şahıslardan birisinin sağ gözüne denk gelecek şekilde bir cisim ile yüzüne vurduğunu, gözünün kanadığını ve iç kısmında yırtık oluştuğunu, bu darbe sonucu yere düştüğünü ve yerde de 3 kişinin kendisini darp etmeye devam ettiğini, bu olay sonucunda sağ gözünün görme yetisini kaybettiğini söyledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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