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Borsada manipülasyon operasyonu! Küçük yatırımcıyı kandıranlara geçit yok: 12 tutuklama

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Borsada manipülasyon operasyonu! Küçük yatırımcıyı kandıranlara geçit yok: 12 tutuklama
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal medya grupları üzerinden hisse senedi fiyatlarını yapay olarak yükselttikleri iddia edilen 15 kişiden 12'si tutuklandı, operasyon 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Borsa soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Borsada manipülasyon operasyonu! Küçük yatırımcıyı kandıranlara geçit yok: 12 tutuklama - 1. Resim

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise "imza verme" ve "yurt dışına çıkış yasağı"nı kapsayan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI NELER?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ'nin (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı belirlenmişti.

"Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı" isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla manipülasyon yaptığı anlaşılan 17 şüpheli hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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