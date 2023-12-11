Böyle komşu düşman başına! Milyonluk aracı boydan boya...

11 Aralık 2023 17:26 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 17:34

Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olay 'Böyle komşu düşman başına!' dedirtti. Geçen 6 Kasım'da meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 1,5 milyon TL'ye yeni bir otomobil satın alan Deniz Güneş Kumsal, aracını park edip evine çıktı. Yaklaşık 1 saat sonra otomobiline gelen Kumsal, aracının boydan boya çizildiğini görünce neye uğradığını şaşırdı.

GÜVENLİK KAMERASINDA YAKAYI ELE VERDİ

Deniz Güneş Kumsal, güvenlik kameralarını incelediğinde ise otomobilinin komşusu C.Ö. tarafından çizildiğini gördü. Şikayet üzerine gözaltına alınan C.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. C.Ö.'nün yerden taş alıp aracı çizmesi, ardından taşı atıp siteye girmesi ise kameralara saniye saniye yansıdı.