Böyle komşu düşman başına! Milyonluk aracı boydan boya...
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Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da, 1,5 milyon TL’ye satın aldığı 16 günlük otomobilinin boydan boya çizildiğini gören Deniz Güneş Kumsal neye uğradığını şaşırdı. Güvenlik kamerasındaki kayıttan ise komşu çıktı. Milyonluk araçta 350 bin liralık zarara yol açan C.Ö. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olay 'Böyle komşu düşman başına!' dedirtti. Geçen 6 Kasım'da meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 1,5 milyon TL'ye yeni bir otomobil satın alan Deniz Güneş Kumsal, aracını park edip evine çıktı. Yaklaşık 1 saat sonra otomobiline gelen Kumsal, aracının boydan boya çizildiğini görünce neye uğradığını şaşırdı.
GÜVENLİK KAMERASINDA YAKAYI ELE VERDİ
Deniz Güneş Kumsal, güvenlik kameralarını incelediğinde ise otomobilinin komşusu C.Ö. tarafından çizildiğini gördü. Şikayet üzerine gözaltına alınan C.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. C.Ö.'nün yerden taş alıp aracı çizmesi, ardından taşı atıp siteye girmesi ise kameralara saniye saniye yansıdı.