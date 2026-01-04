Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İki gündür özellikle Marmara ve Ege çevrelerinde hissedilen kuvvetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan saat 07.00 seferleri iptal edildi.

