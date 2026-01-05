8 Ocak 2026 Perşembe günü geçerli olacak A101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı. A101 Aldın Aldın afişiyle elektronik ürünlerden beyaz eşyaya, ev yaşam ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar birçok ürün sınırlı stoklarla satışa sunulacak. İşte, 8 Ocak 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu tam ürün listesi...

Perşembe günleri yayınlanan A101 aktüel ürünler kataloğu, yeni haftada market raflarında yerini almaya hazırlanıyor. 8 Ocak 2026 tarihli A101 Aldın Aldın broşüründe teknoloji ürünleri, mutfak eşyaları, beyaz eşya, mobilya ve hobi ürünleri öne çıkıyor. Alışveriş planı yapan tüketiciler, bu hafta A101’de hangi ürünlerin satışa çıkacağını merak ediyor. 8 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunun detayları belli oldu.

8 OCAK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

65" Frameless UHD QLED Google Tv 24.999 TL

55' Smart 4K UHD Google Tv 22.999 TL

8 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! Bu hafta hangi ürünler raflara geliyor?

Silver Çamaşır Makinesi 14.999 TL

Inox Bulaşık Makinesi 13.999 TL

Turbo Cam Ankastre Set 8.999 TL

Elektrikli Çelik Cezve 499 TL

Cyclone Süpürge 4.199 TL

Tost Makinesi 1.999 TL

Taraftar Lisanslı Bluetooth Kafaüstü Kulaklık 439 TL

Taraftar Lisanslı Uzatma Kablosu 3'lü 349 TL

Taraftar Lisanslı Kablosuz Mouse 219 TL

Mini Blender Seti 1.699 TL

Inox Çay Makinesi 2.199 TL

VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

49,4 CC Benzinli Moped 39.990 TL

Oyuncak Denizaltı Evi 169 TL

320 Parça Yıldız Bloklar 299 TL

Bil-Bul Boyama Kitabı 29,50 TL

Oyuncak Metal Arabalar 169 TL



Elektronik Para Kasası 999 TL

55 Parça Şarjlı Vidalama 749 TL

Darbeli Matkap 999 TL

Multimetre 219 TL

Dekupaj Testere 999 TL

Sürahi Filtresi 3'lü 399 TL

Emaye Çaydanlık Takımı 729 TL

Opal Pasta Tabağı 54,50 TL

7 Parça Saklama Kabı Seti 135 TL

Detox Sürahi 49,50 TL

Silikon Servis Gereçleri 29,50 TL

Çamaşır Makinesi Dolabı 2.499 TL

Boy Dolabı 1.999 TL

Banyo Dolabı 4.999 TL

Cam Banyo Seti 2'li 79,50 TL

Organizer Sepet 199 TL

Dik Kaşıklık 29,50 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL

Ortopedik Boyun Destekli Visco Yastık 499 TL

Mermer Efekt Saç Tokaları 89,50 TL

Makarna 500g 23,50 TL

Pilavlık Bulgur 1 KG 37,50 TL

