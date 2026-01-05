8 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! Bu hafta hangi ürünler raflara geliyor?
8 Ocak 2026 Perşembe günü geçerli olacak A101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı. A101 Aldın Aldın afişiyle elektronik ürünlerden beyaz eşyaya, ev yaşam ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar birçok ürün sınırlı stoklarla satışa sunulacak. İşte, 8 Ocak 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu tam ürün listesi...
Perşembe günleri yayınlanan A101 aktüel ürünler kataloğu, yeni haftada market raflarında yerini almaya hazırlanıyor. 8 Ocak 2026 tarihli A101 Aldın Aldın broşüründe teknoloji ürünleri, mutfak eşyaları, beyaz eşya, mobilya ve hobi ürünleri öne çıkıyor. Alışveriş planı yapan tüketiciler, bu hafta A101’de hangi ürünlerin satışa çıkacağını merak ediyor. 8 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunun detayları belli oldu.
8 OCAK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
65" Frameless UHD QLED Google Tv 24.999 TL
55' Smart 4K UHD Google Tv 22.999 TL
Silver Çamaşır Makinesi 14.999 TL
Inox Bulaşık Makinesi 13.999 TL
Turbo Cam Ankastre Set 8.999 TL
Elektrikli Çelik Cezve 499 TL
Cyclone Süpürge 4.199 TL
Tost Makinesi 1.999 TL
Taraftar Lisanslı Bluetooth Kafaüstü Kulaklık 439 TL
Taraftar Lisanslı Uzatma Kablosu 3'lü 349 TL
Taraftar Lisanslı Kablosuz Mouse 219 TL
Mini Blender Seti 1.699 TL
Inox Çay Makinesi 2.199 TL
VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL
49,4 CC Benzinli Moped 39.990 TL
Oyuncak Denizaltı Evi 169 TL
320 Parça Yıldız Bloklar 299 TL
Bil-Bul Boyama Kitabı 29,50 TL
Oyuncak Metal Arabalar 169 TL
Elektronik Para Kasası 999 TL
55 Parça Şarjlı Vidalama 749 TL
Darbeli Matkap 999 TL
Multimetre 219 TL
Dekupaj Testere 999 TL
Sürahi Filtresi 3'lü 399 TL
Emaye Çaydanlık Takımı 729 TL
Opal Pasta Tabağı 54,50 TL
7 Parça Saklama Kabı Seti 135 TL
Detox Sürahi 49,50 TL
Silikon Servis Gereçleri 29,50 TL
Çamaşır Makinesi Dolabı 2.499 TL
Boy Dolabı 1.999 TL
Banyo Dolabı 4.999 TL
Cam Banyo Seti 2'li 79,50 TL
Organizer Sepet 199 TL
Dik Kaşıklık 29,50 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL
Ortopedik Boyun Destekli Visco Yastık 499 TL
Mermer Efekt Saç Tokaları 89,50 TL
Makarna 500g 23,50 TL
Pilavlık Bulgur 1 KG 37,50 TL