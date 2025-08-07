Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > BTK harekete geçti, 44 sahte e-imza tespit edildi! Adli süreç başlatıldı

BTK harekete geçti, 44 sahte e-imza tespit edildi! Adli süreç başlatıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BTK harekete geçti, 44 sahte e-imza tespit edildi! Adli süreç başlatıldı
BTK, Üniversite, USOM, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sahte e-imza vakalarına ilişkin adli sürecin bir üniversite şikayeti ve USOM tespitiyle başlatıldığını duyurdu. Yapılan incelemelerde 44 sahte imza tespit edildiği ifade edildi.

BTK, sahte e-imza vakalarına ilişkin adli sürecin bir üniversite şikayeti ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tespitiyle başlatıldığını bildirdi. 

BTK harekete geçti, 44 sahte e-imza iptal edildi! Adli süreç başlatıldı - 1. Resim

44 SAHTE E-İMZA İPTAL ETTİ!

İddialara üzerine yapılan incelemelerde 44 sahte e-imza tespit edildiği ifade edildi. 

BTK'dan yapılan açıklama şu sözlere yer verildi:

Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imza vakalarına ilişkin adli süreç, bir üniversitenin şikâyetiyle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine başlatılmıştır.

Sahte e-imza (NES – Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yapılan kapsamlı incelemeler Ağustos 2024 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmaya dönüştürülmüştür. 

BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır. 

Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm NES sahiplerinin T.C. kimlik numarasına tanımla tüm mobil numaralarına ESHS ünvanınıda içeren başlığa sahip bir SMS gönderilmesi sağlanmıştır. 

İlgili SMS ile vatandaş adına üretilen güvenli elektronik imzaların E-Devlet kapısında yer alan "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" hizmeti üzerinden https://turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden sorgulanabileceği bildirilmiştir.

Kurumumuz, dijital sahteciliğe karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD önerdi, Lübnan silahları toplama kararını kabul etti! Hizbullah kararı tanımadıiPhone 17 ne zaman çıkacak? Tanıtım tarihi sızdırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan-Sonko zirvesi sona erdi: Türkiye ile Senegal arasında 4 anlaşma! - GündemTürkiye ile Senegal arasında 4 anlaşma!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Afrika tepkisi: Kardeşlik bağlarımızı kararlılıkla güçlendireceğiz - Gündem"Kardeşlik bağlarımızı kararlılıkla güçlendireceğiz"MİT’ten nokta FETÖ operasyonu! Mahrem imam Hakan Kahraman kaçarken paketlendi - GündemMahrem imam kaçarken paketlendi!YÖK suç duyurusunda bulundu! 'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddiası yalanlandı - GündemYÖK suç duyurusunda bulundu!Kayıp iş adamı Halit Yukay soruşturmasında yeni gelişme! Gemi kaptanı çarpma anını anlattı - GündemGemi kaptanı çarpma anını anlattı!Senegal Başbakanı Sonko Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle karşıladı - GündemSenegal Başbakanı Ankara'da! Erdoğan törenle karşıladı
Sonraki Haber Yükleniyor...