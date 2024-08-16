Bu kez de Yozgat'ta bıçaklı dehşet! 17 yaşındaki saldırgan hakkında karar verildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salih Paşa Camii önünde 14 yaşındaki çocuğu öldürüp 2 kişiyi de yaralayan 17 yaşındaki bıçaklı saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eskişehir'de yaşanan baltalı ve bıçaklı saldırı vakasının ardından bu kez de Yozgat'ta 17 yaşındaki saldırgan dehşet saçtı.

Sorgun ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırının ardından olay yerinden kaçan Z.E.Y. (17), emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Z.E.Y. (17), dün gece Salih Paşa Camii önünde sohbet ettiği Furkan Ünal'ı (14) ve E.G.'yi bilinmeyen nedenle bıçakla yaralamıştı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK CAN VERDİ

Şüpheli, kendisini yakalamak isteyen M.L.'yi de (61) yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Furkan Ünal, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.