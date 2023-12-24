24 Aralık 2023 05:19 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 05:21

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Güldal Mumcu şöyle konuştu: Eşim İsrail’in bölgeye dönük gizli planlarını ifşa eden makaleler yazıyordu. Özellikle Irak, Suriye ve Türkiye üçgeninde İsrail’in kurduğu karanlık bağlantıları araştırdı, elde ettiği sonuçları paylaştı. Dönemin İsrail Büyükelçisi “Ölmekten korkmuyor musun?” diye yüzüne söyledi. Uğur, bunu gerekli mercilerle paylaştı.

Eşim bugün karşılaştığımız tabloyu daha o yıllarda gördü. Dönemin MİT Müsteşarı Teoman Koman’ın, aralarında Uğur’un da yer aldığı gazetecilere sarf ettiği sözler ilginç. Koman “Aranızdan birisi ölecek” demişti. Uğur Mumcu’nun hukukçu kardeşi Ceyhan Mumcu da “MİT’ten teyitli denilen raporda MOSSAD izi çok netti. Cinayetin öncesi, işlenme şekli ve sonrasında MOSSAD belirleyici unsur oldu. Ancak suikastı yapanlar MOSSAD ekibi değildi. Saldırıda İran rejimine muhalif Halkın Mücahitleri Örgütü aktif rol aldı. CIA’in destek verdiği planı MOSSAD yönetti” dedi. Mumcu şöyle devam etti: Cinayetin ardındaki güçler, her şeyin içinden çıkılmaz bir hâl alması için olağanüstü çaba gösterdi.

Teoman Koman, Sabih Kanadoğlu ve hatta Şebnem Korur Fincancı isimleri önemli. Davanın bir yıl uzaması adına Fincancı özel misyon üstlendi. Fincancı, hiç görmediği sanıklar için adli tıp raporu yazdı. O dönem Uğur üzerinden estirilen hava hem muhafazakâr kitle üzerinde baskı aracı hem de Türkiye-İran savaşı çıkarma projesinin parçasıydı. Savcı Nusret Demiral, görevli olmamasına rağmen olay yerinde basına “Yabancı örgüt işi, biz çözemeyiz” dedi. Bu bir skandaldı. Davayı bir anlamda sabote eden Şebnem Korur Fincancı’ya Cumhuriyet gazetesinin sahip çıkması da bir başka soru işareti olarak kaldı. Aynı Fincancı, Ergenekon dava sürecinin aktif figürlerinden biriydi. Kıbrıs, Gazze, Irak ve Suriye’de yaşananlar ve kurulan karanlık ağ Uğur’un neden ve kimler tarafından öldürüldüğünü yeterince açıklıyor.