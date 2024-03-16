Bülent Cihantimur taziyeye gittiğini açıklamıştı! Oğlunun öldürdüğü gencin ailesine "Ne istiyorsunuz?" demiş

Oğuz Murat Aci’nin öldüğü kazada, annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur dün savcılıkta ifade verdi. Cihantimur, karşı tarafından ailesine taziye ziyaretine gittiğini açıklarken; Aci’nin babası Özer Aci, "Bana taziyede bulunmadı, ne istediğimi sordu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı aracıyla kaza yapan Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. Cihantimur kazanın ardından annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı.

"TAZİYEYE GİTTİM" DEMİŞTİ

Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur dün savcılıkta ifade verdi. Baba Cihantimur, "Oğlumu geri dönmesi konusunda ikna ettim. İkna olmuştu ancak sonrasında çevresinden ve medyadan gördüğü bilgilerden dolayı benimle irtibatı kesti. Sonra kendisine ulaşamadım. Oğlumla en son irtibat kurduğumda bana Türkiye’ye dönmek istediğini ısrarla söylemiştir. Her türlü yardıma hazırım. Oğlumun da dönmesini istiyorum. Oğlumla sık sık irtibat kuran bir insanım, bu durum beni de çok üzmüştür. Psikolojim bozuldu. Vefat eden kişinin ailesine taziyeye de gittim. Orada bize sitem edildi, kendilerine neden gelemediğimizi anlattım. Acılarını paylaştım, her türlü yardıma hazır olduğumu ilettim. Babası ile birbirimize telefonlarımızı verdik." ifadelerini kullandı.

"NE İSTEDİĞİMİ SORDU"

Ancak Hürriyet'e konuşan Oğuz Murat Aci'nin babası "5-6 kişi geldiler. Bana taziyede bulunmadı, ne istediğimi sordu. Ben de ‘Git eşini, çocuğunu al getir, adalete teslim et, sonra taziyeye gel’ dedim. Ne evet ne hayır diyebildi. Sonra kalktılar gittiler" dedi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti. Ayrıca baba Bülent Cihantimur'a 'yurt dışına çıkış yasağı' ve ‘imza atma’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.