Bunaltan sıcağa kısa bir mola! Sağanak yağış geliyor

Türkiye genelinde bunaltan sıcaklar artık rahat bir nefes aldıracak. Hava sıcaklıklarının 4 ila 5 derece düşmesi bekleniyor.

Sıcak ve nemden bunalanlara iyi haber Meteoroloji'den geldi. Sıcaklıklar mevsim normallerine iniyor, birçok yerde yağış bekleniyor. İşte 25 Ağustos 2024 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri’nin doğu ve Sivas’ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kırklareli, Erzincan ile Kars çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

İKİ KENTE TURUNCU KODLU UYARI

Ordu ve Samsun'da ise turuncu kodlu uyarı veren Meteoroloji, bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmasını istedi.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu