Burdur Devlet Hastanesi'nde 2 yıl önce diyalize giren 33 hastanın rahatsızlanıp, 2 hastanın ölümüne ilişkin davada iddianame tamamlandı. Hastaların vücutlarına diyaliz sırasında kazan dairesinden gelen antifiriz (kimyasal sıvı)girdiği tespit edildi. Savcılık sanıkların ‘Taksirle Ölüme sebebiyet verme’ ve "Taksirle yaralama’ suçlarından yargılanması istedi.

25 Mayıs 2024’te Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü.

33 HASTA RAHATSIZLANDI

33 hasta, farklı illerde bulunan hastanelere sevk edilmişti. Antalya'da entübe halde olan hastalardan Mustafa Demir(70), Saniye Aksöz(88) ve Somali uyruklu Amina Abas Jama (67) hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı bilirkişilerin raporu sonrasında ihmali olduğu değerlendirilen proje aşamasında görevli olan yüklenici firma makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A. "Taksirle Ölüme sebebiyet verme" ve "Taksirle yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz skandalı! 2 hasta ölmüştü, ihmal ortaya çıktı! Kazan dairesinden gelen zehir kana karışmış

İDDİANAME TAMAMLANDI

2 kişinin öldüğü olay sonrası hazırlanan iddianame tamamlandı. Hazırlanan bilirkişi raporlarında ise hastaların vücuduna diyaliz sırasında hastanenin kazan dairesinden gelen antifrizli suyun girdiğinin tespit edildi.

VANALAR AÇIK UNUTULMUŞ

Bilirkişi raporunda ayrıca, olayın sistemde antifrizli suyun varlığı, by-pass hattı üzerinde küresel vananın açık unutulması ve hidrofor sisteminin arıza vermesine rağmen müdahale edilmemesi nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

“KOVUŞTURMAYA YER YOK”

İddianame Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Osman Ali Gönüllü'nün ölümüne ilişkin tıbbi evrakların incelenmesinde ölüm nedeninin pankreas kanseri olduğu belirtildi. Burdur Adli Tıp Şube Müdürlüğünce düzenlenen raporda Gönüllü'nün 16 Temmuz 2024'te hayatını kaybetmesi ile 25 Mayıs 2024'te meydana gelen olay arasında illiyet bağının bulunmadığı ifade edildi.

“2 ÖLÜMÜN OLAYLA BAĞI YOK”

Antalya'da tedavi altına alınan Saniye Aksöz ve Amına Abas Jama'nın ölümleri hakkında ise iddianamede, "Kanlarında yapılan incelemelerde toksik maddelerin bulunmadığı, bilinç değişikliği, asidoz, aritmi gibi bulguların gelişmemesi, kişilerde mevcut diyabet, hipertansiyon, akut ve kronik böbrek yetmezlikleri, kalp yetmezliği, kalp hastalıkları ve kanlarında diyaliz cihazlarında bulunan 'etilen glikol' bulunmaması nedenleriyle 25 Mayıs 2024'te meydana gelen olayla aralarında illiyet bağının bulunmadığının oy birliği ile mütalaa edildiği” belirtildi.

Raporda, sanık G.A.S, Y.A, İ.S. ve M.C. hakkında "ek kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verildiği belirtildi.

