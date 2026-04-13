Milli Eğitim Akademisi için bu yıl ikinci kez uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvurularının tarihi ÖSYM takvimiyle duyuruldu. Tüm öğretmen adayları başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, 'https://ais.osym.gov.tr' adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, 2026 AGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarına yönelik uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) ilişkin sınav yapısı ve uygulama esasları güncellendi.

AGS 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 yılı Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (AGS) ve ÖABT takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak, başvurular 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak.

AGS SORU SAYISI VE YAPISI

Buna göre, Akademi Giriş Sınavı'nda (AGS) 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da toplam 80 soru sorulacak. AGS'nin sınav süresi 110 dakika olacak ve sınav, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile aynı gün iki ayrı oturum hâlinde gerçekleştirilecek.



Adaylar; sınava ilişkin açıklama ve testlerin konu dağılımlarına, "dokuman.osym.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) soru sayısı 2025 yılında olduğu gibi toplam 50 olarak belirlendi.



ÖABT sınav süresi 2025 yılında olduğu gibi ilköğretim matematik, fen bilimleri, fizik, kimya/kimya teknolojisi alanlarında 90 dakika; biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlâk bilgisi/İmam-hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi, beden eğitimi ve özel eğitim alanlarında ise 70 dakika olarak uygulanacak.



ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dil alanlarında (Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece ve Rusça) Millî Eğitim Akademisine girişte, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) sonuçlarından oluşturulan puan türü kullanılacak.

