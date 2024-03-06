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Bursa'da korkunç kaza: Virajı alamayan tır refüje daldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da meydana gelen feci kazada kontrolden çıkan sunta tüklü tır kontrolden çıkarak refüje daldı. Yan yatan tırdaki sürücü hayatını kaybetti, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl'ün Mezit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir'den yüklediği suntaları İnegöl'e getirmek üzere yola çıkan Ömer Doğan (59) yönetimindeki tır, virajda sürücünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi.

Bursa'da korkunç kaza: Virajı alamayan tır refüje daldı - 1. Resim

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'da korkunç kaza: Virajı alamayan tır refüje daldı - 2. Resim

Doğan’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, tır ve yola saçılan suntalar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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