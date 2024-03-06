Bursa'da korkunç kaza: Virajı alamayan tır refüje daldı

Bursa'da meydana gelen feci kazada kontrolden çıkan sunta tüklü tır kontrolden çıkarak refüje daldı. Yan yatan tırdaki sürücü hayatını kaybetti, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl'ün Mezit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir'den yüklediği suntaları İnegöl'e getirmek üzere yola çıkan Ömer Doğan (59) yönetimindeki tır, virajda sürücünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Doğan’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, tır ve yola saçılan suntalar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.