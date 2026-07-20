Bursa Belediyesi’ne yönelik "rüşvet ve örgüt" soruşturmasında ilk duruşma öncesi gerginlik yaşandı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, bazı kişilerin güvenlik gerekçesiyle duruşma salonuna alınmadığını öne sürerek polislere "Milletvekili engelliyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi. Polisler ise Kayışoğlu’na “Talimat gelince sizi de alacağız” dedi. Görevden alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Bursa Belediyesi’ne yönelik "rüşvet ve örgüt" soruşturmasında görevinden uzaklaştırılan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu sanıklar, bugün hakim karşısına çıkacak.

Bursada Mustafa Bozbey davası öncesi adliyede gerginlik! CHP’li vekil polise zorluk çıkardı

DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK

Davanın ilk duruşması öncesinde Bursa Bölge Adliyesi’nde gerginlik yaşandı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, bazı kişilerin güvenlik gerekçesiyle duruşma salonuna alınmadığını öne sürerek tepki gösterdi.

Bursada Mustafa Bozbey davası öncesi adliyede gerginlik! CHP’li vekil polise zorluk çıkardı

"MİLLETVEKİLİ ENGELLİYORSUNUZ"

Kayışoğlu "Sanıklar içeri alındıktan sonra sizi içeri alacağız. Talimat bu şekilde" diyen polislerle "Milletvekili engelliyorsunuz" dedi. Görevli polisler Kayışoğlu'na, "Sizi içeri alacağız. Ancak sanıkların mahkemeye sevki sürüyor. Talimat gelince sizi de alacağız" diyerek seslendi. Kısa süreli gerginlik sonrasında duruşmanın görüleceği salonun bulunduğu koridorda yoğunluk oluştu.

Bursada Mustafa Bozbey davası öncesi adliyede gerginlik! CHP’li vekil polise zorluk çıkardı

Bozbey ve diğer sanıkların ilk kez hakim karşısına çıkacağı duruşma öncesinde, Bozbey'e destek vermek amacıyla Bozbey'in eşi Seden Bozbey dışında bazı CHP’li isimlerde geldi.

Bursada Mustafa Bozbey davası öncesi adliyede gerginlik! CHP’li vekil polise zorluk çıkardı

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NELER OLMUŞTU?

31 Mart’ta düzenlenen operasyonla Bozbey, ailesi ve çok sayıda belediye çalışanı gözaltına alınmış; 4 Nisan’da Bozbey’in de aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklanmıştı. İddianamede Bozbey için 402 yıla kadar hapis cezası, dönemin Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem için ise 946 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bursada Mustafa Bozbey davası öncesi adliyede gerginlik! CHP’li vekil polise zorluk çıkardı

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Üçüncü şahıslara paravan firmalar kurdurulduğu tespiti

İddianamede, belediyelerde "koordinatör başkan yardımcısı" unvanı bulunmamasına rağmen Erdem'e bu yetkinin verildiği ve proje ruhsatlarının "tek imza" ile onaylandığı bilgisi verildi. Bozbey'in hiyerarşik yetkinin dışına çıkarak örgüt yöneticilerine ve üyelerine yönetmeliklere aykırı talimatlar verdiği, yüklü meblağlarda haksız kazançlar elde ettiği, bununla birlikte örgüt içinde yer alan şahısların konumları itibarıyla lidere mutlak itaat halinde oldukları tespitlerine yer verilen iddianamede, Bozbey'in talimatları ve telkinleriyle örgüt hiyerarşisi içinde yer alan üçüncü şahıslara paravan firmalar kurdurulduğu belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey

"RÜŞVET ALDI"

Örgüt yöneticisi Turgay Erdem'in, dönemin belediye başkanı Bozbey'in talimatlarıyla yapılacak usulsüz emsal artışları karşılığında müteahhit firmalardan rüşvet olarak gayrimenkul istediği bildirilen iddianamede, müteahhit firma yetkilileri olan şüphelilerden paravan şirketlere gayrimenkul devirlerinin olduğu, her ne kadar bu devirler satış olarak gösterilmişse de MASAK raporunda tapu devirlerinde herhangi bir hesap hareketine rastlanılmadığına işaret edildi.

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