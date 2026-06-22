Bursa’da sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 33 yaşındaki Osman Işık’a ait olduğu belirlendi. Işık’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 13.30 sıralarında sulama kanalında hareketsiz bir kişinin bulunduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursada sulama kanalında bulunan cesedin kimliği belli oldu!

KANADAN CESET ÇIKTI

Sulama kanalında sürüklenen ve köprü ayağına takılan ceset, sudan çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, alanda araştırma yaptı.

Bursada sulama kanalında bulunan cesedin kimliği belli oldu!

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İncelemeler sonrasında bulunan cesedin 33 yaşındaki Osman Işık olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından Osman Işık'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Işık’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursada sulama kanalında bulunan cesedin kimliği belli oldu!

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