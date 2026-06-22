Bursa'da sulama kanalında bulunan cesedin kimliği belli oldu!
Bursa’da sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 33 yaşındaki Osman Işık’a ait olduğu belirlendi. Işık’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Vatandaşlar, saat 13.30 sıralarında sulama kanalında hareketsiz bir kişiyi fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
- İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Sulama kanalında sürüklenen ve köprü ayağına takılan ceset sudan çıkarıldı.
- Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri alanda araştırma yaptı.
- Cesedin 33 yaşındaki Osman Işık olduğu tespit edildi.
- Osman Işık'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 13.30 sıralarında sulama kanalında hareketsiz bir kişinin bulunduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KANADAN CESET ÇIKTI
Sulama kanalında sürüklenen ve köprü ayağına takılan ceset, sudan çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, alanda araştırma yaptı.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
İncelemeler sonrasında bulunan cesedin 33 yaşındaki Osman Işık olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından Osman Işık'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Işık’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.