Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak iş adamı Erdal Aydın, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in makam odasında "emsal bedel artışı" için yapılan pazarlığı anlattı. Aydın, "Bozbey için 15 milyon dolar istendi. 10 milyon dolara anlaştık." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmıştı. Polisin hazırladığı raporda tutuklu Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde makam odasını adeta bir 'emlak ofisi'ne çevirdiği yer aldı.

İŞ ADAMI PAZARLIĞI ANLATTI

Rüşvet pazarlığının detayları ise mülkiye başmüfettişinin hazırladığı ön raporda ortaya çıktı. Kutludeniz İnşaat Ltd. Şirketi'ne ortak olarak katıldığını ifade eden iş adamı Erdal Aydın, 1384 ada 2 parselde bulunan Emek 22 Sitesi için dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in makam odasında emsal bedel artışı için yaptıkları pazarlığı anlattı. Aydın, 2018 yılında Bozbey'in yakını olduğu bilinen Hüseyin Gür aracılığı ile kendisi ve şirket ortaklarının Bozbey'i makamında ziyaret ettiklerini söyledi.

Mustafa Bozbey, 31 Mart'ta gözaltına alınmıştı

"YARDIMCI OLURUZ"

Sabah'ta yer alan habere göre pazarlık olayına şahit olan Erdal Aydın, Kutludeniz İnşaat Şirketi ortaklarından Sırrı Aydın ve aracı Hüseyin Gür'ün makam odasında Mustafa Bozbey'e "Mevcut emsal 340-345 daire çıkarıyor. Dolayısıyla bu emsal kurtarmıyor" dediğini belirtti. Aydın bunun üzerine Başkan Bozbey'in "Elimizden ne geliyorsa yardımcı oluruz" cevabını verdiğini ifade etti.

RUHSAT BAŞINA 1000 METREKARE EK EMSAL

Aydın'ın ifadesine göre toplantı bittikten sonra aracı Hüseyin Gür, Başkan Bozbey ile baş başa bir görüşme daha gerçekleştirdi. Aydın yapılan tüm bu görüşmelerin ardından 12 yapı ruhsatından oluşan proje için her ruhsat başına 1000 metrekare ek emsal aldıklarını söyledi.

10 MİLYON DOLARA ANLAŞMIŞLAR!

Erdal Aydın, yapılan tüm bu pazarlıkların karşılığında aracı olan Hüseyin Gür'ün inşaat firması ortaklarından kendisi için 3 daire, Başkan Bozbey ve yardımcısı Erdem içinde 15 milyon dolar talep ettiğini belirtti. Aydın, daha sonra yapılan pazarlıklarla dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'e verilmek üzere 10 milyon dolar karşılığı anlaştıklarını sözlerine ekledi.

