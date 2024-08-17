Büyük felakete ramak kaldı! Alevler benzin istasyonuna sıçramak üzereydi

Türkiye'nin batısı günlerdir şiddetli yangınlarla mücadele ediyor. İzmir, Aydın, Manisa başta olmak üzere birçok il alevlerle mücadele ediyor. Edirne'de anız yangını nedeniyle yükselen alevler durdurulamıyor. Alevlerin benzin istasyonuna ve köye sıçramasına ramak kala kontrol altına alındı.

Edirne'de çıkan anız yangınında alevlerin benzin istasyonuna ve köye sıçramaması için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yangın benzin istasyonuna ve köye sıçramasına ramak kala kontrol altına alındı.

SEBEBİ ANIZ YANGINI

Edirne'nin Yenikadın Köyünde bir tarlada başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana ve diğer tarlalara sıçradı. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle geniş alana yayılan alevler, benzin istasyonuna ve köye yaklaştı.

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ALEVLERİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YOĞUN ÇABA

Büyük risk alan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, alevlerin önüne geçerek yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri araçlarla yangına müdahale ederken, vatandaşlar da ağaç dallarıyla alevleri söndürmek için uzun uğraşlar verdi.

BENZİN İSTASYONUNA SIÇRAMAK ÜZEREYDİ

Alevlerin benzin istasyonuna ve köye sıçramasına ramak kala, yangın kontrol altına alındı. Tarım arazilerinin ve ağaçlık alanların zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.