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Büyükçekmece'de fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle fırına girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükçekmece'de fren yerine gaza basan sürücü, park etmeye çalıştığı otomobiliyle yakındaki fırına girdi.

Atatürk Mahallesi Parmaksız Caddesi'ne otomobiliyle gelen sürücü, cadde üzerindeki bir fırının önüne park etmek istedi. Bu sırada fren yerine gaz pedalına basan sürücü, fırının camını kırarak içeri girdi, tezgaha çarptı.

1 KİŞİ YARALANDI

İçeride bulunan fırın çalışanı Raisa Köp (46) hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Yaralanan fırın çalışanı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece'de fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle fırına girdi - 1. Resim

GÖZALTINDA

Kaza yapan sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.
Yaşanan olayı anlatan Raisa Köp'ün eşi Ahmet Köp, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobilin fırına girdiğini, eşinin bacağının da tezgahın altında kalarak ezildiğini söyledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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