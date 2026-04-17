Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili şiddet içerikli paylaşım yapan 12 çocuk gözaltına alındı. Evlerinden çıkanlar polisi bile şoke etti. Ayrıca 'C31K' adlı Telegram grubunun yöneticilerinden biri de deşifre edildi. 17 yaşındaki zanlı kıskıvrak yakalandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan elim olaylar sonrası sosyal medyadan yapılan paylaşımlar yakın takipte… Bu kapsamda, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 18 yaşından küçük şüphelilerle ilgili çok sayıda soruşturma başlattı. Ardından da Emniyet birimleri harekete geçti.

ASKERÎ KAMUFLAJ, HÜCUM YELEĞİ, BIÇAK, KASK...

Yürütülen çalışmalar üzerine bir kişinin Telegram'dan "Bağcılar'da bombalı eylem gerçekleştirilecek" şeklinde mesajlar gönderdiği tespit edildi. Açık lise öğrencisi olduğu anlaşılan 17 yaşındaki M.A, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreste çok sayıda dijital materyal, askerî kamuflaj elbisesi, hücum yeleği, bıçak, biber gazı, kask ve aparatları ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıs, 'halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan tutuklandı.

Instagram'da bazı okulları hedef gösteren 14 yaşındaki Y.G. de Bağcılar'daki evinde yakalandı. İkametinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan çocuk, hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

'C31K' DEŞİFRE OLDU

Güvenlik güçlerinin operasyonları bunlarla sınırlı değil. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş'taki saldırıda gündem olan 'C31K' adlı Telegram grubunun yöneticilerinden birini deşifre etti. Cep telefonu numarasından belirlenen 17 yaşındaki M.I. gözaltına alındı. Bilgisayarı ve telefonu da uzman ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü.

Bahçelievler'de, bir lisedeki sınıfın WhatsApp grubuna "Yarın okula gideceğim, hepsini bayıltacağım, boş boşuna mı o kadar PUBG oynadık" yazan M.C.S. (16) ile ona "C31K" cevabını veren M.A.Ü. de yakayı ele verdi.

Esenler'de, yine aynı şekilde sınıf arkadaşlarına korku içeren yollayan E.A. (14) Emniyet'e götürüldü.

Yine Bağcılar'da, bir okulun müdürü, eski öğrencisi tarafından tehdit edildiği yönünde şikâyette bulundu. Müdür, çocuğun kendisine okul çevresinde bulunan polis aracının fotoğrafını çekip attığını ve "Biraz korkmuş gibisiniz, bugün gelmiyorum, izinliyim, polis bekliyor" şeklinde mesaj yazdığını söyledi. İhbar sonrası bölgede devriye gezen motosikletli polis timleri, 12 yaşındaki E.E.T'yi yakaladı.

"SİZE DE SIRA GELECEK"

Esenler'de bir ortaokulun resmî Instagram sayfasında paylaşılan "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazının altına "Size de sıra gelecek" şeklinde yorum yapan A.E.A. (14) ile "Hazır olun bu okula saldırı yapılacak, bekleyin" yazan M.E.C. (12) de polis ekiplerince yakalandı.



Küçükçekmece'de bir özel okulunun müdürüne yönelik "Bu burada kalmayacak" şeklinde beyanda bulunan, silah ve bıçak görseli paylaşan B.D. de gözaltına alındı. Küçük çocuk, silahın 13 yaşındaki arkadaşı T.A'ya ait olduğunu iddia etti. T.A'nın oturduğu eve giden ekipler, airsoft tabanca, kelepçe ve bir çift eldivene el koydu. İkilinin işlemleri sürüyor.



İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Başkanlığının "Bilgi Paylaşımı-FBI" konulu yazısıyla bildiride bulunması üzerine Instagram'dan "okul saldırısı" içerikli yazışmalar yaptıkları tespit edilen A.G. (14) ile B.D. ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak A.G'nin ikametinde kılıç ve 5 bıçak ele geçirildi. Bu yeni deliller sonrası ikili tekrar Emniyet'e götürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası