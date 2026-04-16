Bolu Canip Baysal Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Tuncay, okul önünde uyardığı öğrencilerin tepki göstermesi üzerine kendisini yetkili makamlara 'ihbar' etti. Öğrencileri fiziksel müdahale ve yüksek sesle uyardığını belirten Tuncay, olası bir disiplin veya şikayet sürecini beklemeden kendi durumu hakkında bildirimde bulundu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası sosyal medyada gündem olan paylaşım, en çok tıklananlar arasına girdi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının acısı tazeyken, bu kez infiale neden olan bir olay Bolu'da yaşandı. Bolu'da bir eğitimcinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, eğitim camiasında ve sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Kentteki Canip Baysal Ortaokulu'nun Müdür Yardımcısı Mehmet Tuncay, okul önünde öğrencileriyle yaşadığı bir diyalog sonrası kendisini yetkili makamlara 'ihbar' ettiğini açıklayarak dikkatleri üzerine çekti.

Olay, geçtiğimiz gün mesai bitimine yakın saatlerde okul binasının önünde meydana geldi. Okul çevresinde bekleyen bir grup öğrenciyi evlerine gitmeleri konusunda uyaran Müdür Yardımcısı Mehmet Tuncay, öğrencilerin tavırlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Tuncay, okul disiplini ve öğrenci güvenliği çerçevesinde yaptığı uyarının ardından yaşanan süreci kamuoyuyla paylaştı.

"HAFİF İTEREK UYARDIM"

Yaşananları tüm şeffaflığıyla anlatan Tuncay, öğrencilerin sözlü uyarıyı dikkate almaması üzerine fiziksel bir müdahalede bulunduğunu belirtti. Paylaşımında olayın başlangıcını şu sözlerle ifade etti:

"Müdür yardımcısı olarak görev yaptığım okulumun önünde, bu akşam mesai bitimime yakın, serseri edasıyla takılan, ailelerinin veremediği terbiyeyi okulda vermeye çalıştığımız kendi okulumdan 4-5 öğrencime 'Evlerinize gidin evladım, buralarda dolanmayın' dedim. Baktım laftan anlamıyorlar, birinin sırtından hafif iterek, 'Hadi oğlum dağılın, doğru evlerinize gidin' dedim."

ÖĞRENCİ GERİ DÖNÜP TEPKİ GÖSTERDİ

Eğitimcinin müdahalesi sonrası öğrencilerin gösterdiği tepki, olayın seyrini değiştirdi. Sırtından itilerek uzaklaştırılmaya çalışılan öğrenci gerilimi tırmandırdı. Tuncay, öğrencinin kendisine karşı sergilediği duruşu, "Öğrenciler biraz uzaklaştıktan sonra sırtından iterek uyardığım öğrenci geri döndü ve 'Buna hakkınız yok hocam, burası okul dışı, beni itemezsiniz' dedi." şeklinde anlattı.

Öğrencinin çıkışı üzerine zaten moralsiz olduğunu belirten Tuncay, öğrenciyle yüzleştiğini ancak herhangi bir darp veya şiddet olayının yaşanmadığını vurguladı. Tuncay, o anki ruh halini ve tavrını şu ifadelerle dile getirdi:

"İki gündür yaşanan olaylara zaten canım sıkkın, o hışımla öğrencinin yanına gidip nelere hakkım olup olmadığı hususunda, fiziksel bir müdahalede bulunmadan kendisiyle fikir alışverişinde bulundum."

"ŞİMDİDEN KENDİMİ İHBAR EDİYORUM"

Müdür Yardımcısı Tuncay, olası bir şikayet sürecini beklemeden kendi durumunu yetkililere bildirdiğini ifade ederek ilginç bir çıkış yaptı. Öğrencinin psikolojik olarak etkilenmiş olabileceği ihtimaline değinen Tuncay, "Hani olur da, sesimi yükselterek öğrencinin psikolojisine olumsuz etkide bulunmuşumdur, bağırarak öğrenciyi incitip moralini bozmuşumdur, o öğrenci yarın bir gün beni yetkili makamlara şikayet ederse, şimdiden kendimi ihbar ediyorum." dedi.

Açıklamasının devamında sitemkar bir dil kullanan deneyimli eğitimci, "Zamanında bir Milli Eğitim Bakanı'nın 'Senin saçını keserlerse bana söyle, ben de müdürün saçını keserim', 'Velimi üzeni, ben de üzerim' saçmalığıyla başlayan yozlaşmanın geldiği bu durum içler acısı maalesef." ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA'DAKİ OKUL SALDIRILARI

14 Nisan'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, eski bir öğrencinin okula pompalı tüfekle gelerek rastgele ateş açması sonucu aralarında polis, öğretmen ve öğrencilerin olduğu 16 kişi yaralanmıştı. Saldırgan ise tüfekle intihar ederek ölmüştü.

15 Nisan'da ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi, okula babasının silahlarıyla gelerek katliam yapmıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 öğretmen ve 3 öğretmen ile 20 kişi yaralandı. Saldırgan öğrenci ise öldü.

