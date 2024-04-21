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Camide korkutan alevler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Camide korkutan alevler

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tunceli'de bir camide çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Korkutan alevler ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Cihangir köyündeki camide sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında caminin bazı alanları kullanılamaz hale geldi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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