Camide korkutan alevler
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Tunceli'de bir camide çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Korkutan alevler ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Cihangir köyündeki camide sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında caminin bazı alanları kullanılamaz hale geldi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı