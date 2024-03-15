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Haberler > Gündem > Çanakkale açıklarında mültecileri taşıyan bot battı! 4'ü bebek 16 ölü

Çanakkale açıklarında mültecileri taşıyan bot battı! 4'ü bebek 16 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş "Şu ana kadar 4 kişi sağ kurtarıldı, 16 ölü var. İlk belirlemelere göre, vefat edenlerin 4'ü çocuk ve bebek." dedi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

"4 KİŞİ KURTARILDI"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, lastik botun Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi. Bazı göçmenlerin kurtarıldığını sahile çıkarılmaya çalışıldığını ifade eden Aktaş, ilk etapta "Sayıyı tam netleştiremedik. Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var. Lastik bot olduğunu değerlendiriyoruz. Düzensiz göçmenleri taşıyordu. Burası kullanılan bir güzergah değil. 4 kişi sağ kurtarıldı, tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor." demişti.

Çanakkale açıklarında mültecileri taşıyan bot battı! 4'ü bebek 16 ölü - 1. Resim

"16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Çalışmaların ardından yeniden açıklama yapan Aktaş, şunları kaydetti: "Kayıp sayısını belirlemeye çalışıyoruz. Sağ kurtulanlarla görüşülüyor. Biraz çelişkili bilgiler var. Kendi aralarında çelişkili konuşuyorlar. Şu ana kadar 4 kişi sağ kurtarıldı, 16 ölü var. İlk belirlemelere göre, vefat edenlerin 4'ü çocuk ve bebek."

Bu arada bölgede 10 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, deniz polisi, UMKE ve AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kabatepe Limanı'nda da çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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