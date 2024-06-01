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Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası! Ekipler kurtarma operasyonu düzenledi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makine arızası yapan Liberya bayraklı gemi, kurtarma operasyonu ile demir sahasına götürüldü.

Ukrayna'dan Mısır'a giden ve Çanakkale Boğazı'na kuzey yönden giriş yapan 225 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı 'Gloria G' isimli gemi, boğaz geçişi sırasında Akbaş mevkiinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait römorkörler sevk edildi.

BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI

Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler telsizle uyarılarak bilgilendirildi, boğaz kuzey yönden trafiğe kapatıldı.

66 bin ton mısır yüklü gemi, KEGM ekiplerinin yaptığı kurtarma operasyonu sonrası römorkörler tarafından yedeklenip Şevketiye Demir Sahası'na götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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