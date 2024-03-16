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Haberler > Gündem > Canına kıymaya kalkan şahsa çocuktan dikkat çeken öğüt: ''Niye atlıyorsun, orada yanacaksın''

Canına kıymaya kalkan şahsa çocuktan dikkat çeken öğüt: ''Niye atlıyorsun, orada yanacaksın''

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da inşası devam eden 3 katlı binanın üstüne çıkarak atlamak isteyen şahıs, uzun süren ikna çalışmalarının sonunda vazgeçirildi. O sırada yaşı küçük bir çocuğun, ''Abi atlarsan ne olacak, sen orada zaten yanacaksın'' öğüdü dikkat çekti.

Elazığ'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, inşaatı devam eden bir binanın 3'üncü katına çıkıp canına kıymaya kalktı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Namık Çiftçi Caddesi üzerinde bulunan, inşaat halindeki 3 katlı binanın üstüne çıkarak atlamaya çalışan şahsı gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince şahsın bulunduğu binanın altına şişme yatak açıldı. İsmi öğrenilemeyen şahıs, polis memurları ve vatandaşların uzun çabasına rağmen çıktığı binadan inmek istemedi.

Canına kıymaya kalkan şahsa çocuktan dikkat çeken öğüt: ''Niye atlıyorsun, orada yanacaksın'' - 1. Resim

"ATLARSAN NE OLACAK"

Şahıs, olay yerine gelen arkadaşlarının ikna çabaları sonucu binadan indirildi. Bu sırada olayı izleyen bir çocuğun, ''Abi atlarsan ne olacak, sen orada zaten yanacaksın'' demesi dikkat çekti. Şahıs, ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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