Cansız bedeni uçurum kenarında bulunmuştu… Minik Osman’dan geriye evde çekilen görüntüleri kaldı

Güncelleme:
Gündem Haberleri

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan acı olay, tüm Türkiye’yi derinden üzdü. İlçede kaybolduktan bir süre sonra cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki Osman Helvacı, yürekleri dağladı. Minik Osman’dan geriye ise kaybolmadan kısa bir süre önce evde çekilen görüntüler kaldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde annesi Huriye Helvacı ile kaybolan 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedeni, termal dronlarla uçurum kenarında bulundu.

UÇURUM KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, 2 Kasım'da Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı'nın 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedeni ekipler tarafından termal dron ile uçurum kenarında bulundu. 

VİDEOSU YÜREK BURKTU

Bozkurt ilçesinde annesi Huriye Helvacı ile birlikte 2 Kasım'da evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan 5 yaşsındaki Osman'ın, kaybolmadan kısa süre önce evde çekilen son görüntüsü yürekleri burktu. 

OTOPSİ YAPILACAK

9 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenlerine ulaşılan anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın ölüm nedeni, Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonrası netleşecek.

