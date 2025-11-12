Cansız bedeni uçurum kenarında bulunmuştu… Minik Osman’dan geriye evde çekilen görüntüleri kaldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde annesi Huriye Helvacı ile kaybolan 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedeni, termal dronlarla uçurum kenarında bulundu.

UÇURUM KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, 2 Kasım'da Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı'nın 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedeni ekipler tarafından termal dron ile uçurum kenarında bulundu.

VİDEOSU YÜREK BURKTU

Bozkurt ilçesinde annesi Huriye Helvacı ile birlikte 2 Kasım'da evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan 5 yaşsındaki Osman'ın, kaybolmadan kısa süre önce evde çekilen son görüntüsü yürekleri burktu.

OTOPSİ YAPILACAK

9 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenlerine ulaşılan anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın ölüm nedeni, Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonrası netleşecek.