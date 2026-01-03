Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 839 sayfalık Casperlar iddianamesinde, örgütün özellikle maddi ve sosyal sorunlar yaşayan gençleri hedef aldığı ortaya konuldu. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüpheliler, örgüt yöneticilerinin “bana yolunu kaybetmiş gençler bul” diyerek eleman temin etmeye çalıştığını anlattı. İddianamede, örgütle bağlantılı 116 eylem, 7 cinayet ve 154 mağdur yer aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, liderliğini İsmail Atız’ın yaptığı Bahçelievler ilçesi başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘uyuşturucu ticareti’, ‘fuhuş’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ gibi suçlara karıştıkları tespit edilen ‘Casperlar’ suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan 839 sayfalık iddianamede, 145’i tutuklu 223 şahıs ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

YURT DIŞINDAN YÖNETİLİYOR

İddianamede, aile grubundan oluşan yapıya İsmail Atız’ın, Ş.A. ve P.A. ile birlikte öncülük ettiği, şüphelilerin Şirinevler bölgesinde uyuşturucu madde ticareti, yağma, tetikçilik gibi meşru faaliyet alanlarında yer aldıkları, şüphelilerin 2008-2018 yılları arasında faaliyet gösteren U.T.'nin cezaevine girmesinden sonra etkinlik kazanmaya başladıkları belirtildi. Örgüt lideri Hamuş kod adlı İsmail Atız’ın, 31 Ağustos 2020 günü Yenibosna bölgesinde meydana gelen M.Ş.D.'nin kardeşi Yusuf Demir’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada ‘sanık’ sıfatında bulunduğu bilgisi de iddianamede yer aldı. Başta İsmail Atız olmak üzere Ş.A., S.S., Ö.B., S.D., N.D., olmak üzere örgüt mensuplarının firari konumda bulundukları, eylem ve faaliyetlerini yurt dışından yönetme ve sürdürme yoluna gittikleri anlatıldı.

"BANA YOLUNU KAYBETMİŞ GENÇLER BUL"

İddianamede, Casperlar silahlı suç örgütü lider ve yönetici kadrosunun eylemlerinde, kullanılmak üzere cezaevinden çıkan ve yine paraya ihtiyacı olan şahısları para ve barınma karşılığında örgüt içerisine aldığı ve eylemlerde kullandığına ilişkin tespitler yapıldığı, örgütün eylemlerde kullanılmak üzere üye temin etme sürecinde zorluk çekmediği belirtildi.

Örgüt üyesi Ö.A.'ya ait dijital materyallerden elde edilen örgütsel nitelikte suç içerikli yazışmaların da yer aldığı iddianamede, örgüte yeni katılmak isteyen şüphelilerin "kardeş, yeğen" olarak adlandırıldığı, örgüte yeni katılan üyelerin, örgüt yöneticileri tarafından örgüt lideri İsmail Atız ile görüştürüldüğü ve yeni katılan üyelere örgüt içerisinde değerli bir konumda olduklarını hissettirdikleri aktarıldı.

İddianamede, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren birçok şüpheli ve suça sürüklenen çocukların, örgütün eylem ve faaliyetlerini sekteye uğrattığı, örgütün ana faaliyet alanı Bahçelievler ilçesi ve civarından temin ettiği, örgüt mensupları, yabancı uyruklu şahıslar hususunda da başarılı olmaması nedeniyle İstanbul dışından da üye temin yoluna gittiği bilgisi yer aldı. İddianamede, örgüt üyesi Ö.A.'nın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında vermiş olduğu ifadesi de yer aldı. Ö.A., "Alperen’i hem bu şahıslardan hem de Casperlar adlı gruptan uzak durması konusunda uyardım. Bir süre sonra Dayı lakaplı şahıs beni arayarak, 'Sen sadece Alperen’i bana ulaştır, paraya ihtiyacın olduğu zaman bana belirt ben sana yardımcı olurum ve bana yolunu kaybetmiş gençler bul' dedi" ifadelerini kullandı.

İletişim halinde olduğu örgüt yöneticisi 'dayı' kod adlı S.B.'nin da "bana yolunu kaybetmiş gençler bul" şeklinde ifadesi ile örgütün lider ve yönetici kadrosunun eylemlerde kullanılmak üzere hedef kitlesinin sorunları olan gençlerden oluştuğu iddianamede vurgulandı. İddianamede, örgütle bağlantılı 116 adet eylem anlatıldı. Örgüt üyelerince işlenen 7 cinayet yer alırken, örgütün faaliyetlerinden 154 kişinin de mağdur olduğu bilgisi yer aldı.

İDDİANAME AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Örgüte yönelik düzenlenen farklı tarihlerdeki operasyonlarda, 3 adet AK-47 uzun namlulu otomatik tüfek, 1 adet MP-5 tam otomatik tabanca, 3 adet seri atım aparatlı tam otomatik tabanca, 64 adet tabanca, farklı çaplarda 2 bin 976 adet fişek, 74 adet şarjör, 2 adet el bombası ile 12 adet balistik çelik yelek ele geçirildiği iddianamede belirtildi. Ayrıca düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 1 adet kırmızı renkli, 23-033 seri numaralı polis yeleği, 1 adet kelepçe, 1 adet gri renkli polis rozeti ile çok sayıda polis üniformasına da el konuldu. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.



