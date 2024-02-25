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    • Haberler > Gündem > Celal Şengör'ün 'Karadeniz patlayacak' açıklamasına çok sert tepki: Şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor

    Celal Şengör'ün 'Karadeniz patlayacak' açıklamasına çok sert tepki: Şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
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    Celal Şengör, Deprem, Karadeniz, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Birkaç ay önce yaptığı 'Karadeniz patlayacak' açıklaması ile gündem olan Prof. Dr. Celal Şengör'e tepki gösteren Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, "Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor sadece. Bilim insanlarında ilerleyen yaşlarda çok görülen bir durumdur" dedi.

    Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin ardından Türkiye'nin ana gündem maddelerinden birisi 'deprem' haline geldi. Uzmanlar beklenen büyük İstanbul depremi, doğu illerindeki sarsıntılar gibi konulara değinirken Prof. Dr. Celal Şengör ise Karadeniz'e değindi.

    "KARADENİZ PATLAYACAK SONUNDA"

    27 Temmuz 2023'te KAFA TV'de yayınlanan bir programda Karadeniz'in eninde sonunda patlayacağını söyleyen Şengör, "Karadeniz patlayacak sonunda. Çünkü içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda. Karadeniz'in 60 kilometre çevresinde yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, bu sözleri nedeniyle Celal Şengör'ü eleştirdi ve sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.

    "ŞÖHRETİN VERDİĞİ SAÇMALAMA HAKKI..."

    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'in patlayacağı falan yok merak etmeyin. Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor sadece. Bilim insanlarında ilerleyen yaşlarda çok görülen bir durumdur" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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