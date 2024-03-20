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Haberler > Gündem > Çeşme'de korkunç olay! Tüplü dalış yaptığı denizde kayboldu, her yerde aranıyor

Çeşme'de korkunç olay! Tüplü dalış yaptığı denizde kayboldu, her yerde aranıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çeşme&#039;de korkunç olay! Tüplü dalış yaptığı denizde kayboldu, her yerde aranıyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, gece saatlerinde tüplü dalış yapan Ömer Çakır isimli kişi denizde kayboldu. Kayıp vatandaşın bulunması için denizde ve karada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iddiaya göre, gece saatlerinde Ömer Çakır ve arkadaşı Ildır Körfezi'nde tüplü dalış için denize girdi. Bir süre sonra Çakır'la irtibatı kaybeden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talebinde bulundu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 3 bot ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Karada da jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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