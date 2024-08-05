Cesur kalem Süleyman Özışık’ı yâd ediyoruz

Yazarımız Süleyman Özışık’ı kaybedeli bir yıl oldu. Sevenleri vefatının sene-i devriyesinde merhumu dualarla yâd etti.

Süleyman Özışık 1971 yılında Iğdır’da doğdu. Genç yaşta gazeteciliğe başladı. Birçok gazetede muhabirlik yaptı. Abisi gazeteci Hadi Özışık ile birlikte dijital haberciliğin öncüleri arasına adını yazdırdı. Dağıtımcılıkla tanıştığı gazetemize yıllar sonra köşe yazarı olarak döndü.

2018’deki ilk yazısında “13 yaşımdaki çocuksu heyecanımla geldim huzurunuza” diye yazdı. Dediğini yaptı. Üç yıl boyunca gazetemizde haftanın üç günü gündeme damga vuran yazılara imza attı. Genç yaşta kansere yakalandı. En verimli döneminde 5 Ağustos 2023 tarihinde vefat etti.

Hadi Özışık üzüntülerini şöyle dile getirdi: İki gözüm... Kardeşim... Sensiz bir yılı geride bıraktık... Bir dakika bile çıkmadın aklımızdan... Seni seven herkes hayırla yâd ediyor seni... Allah’ın rahmeti üzerinde olsun kardeşim.