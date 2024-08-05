Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cesur kalem Süleyman Özışık’ı yâd ediyoruz

Cesur kalem Süleyman Özışık’ı yâd ediyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cesur kalem Süleyman Özışık’ı yâd ediyoruz

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yazarımız Süleyman Özışık’ı kaybedeli bir yıl oldu. Sevenleri vefatının sene-i devriyesinde merhumu dualarla yâd etti.

Süleyman Özışık 1971 yılında Iğdır’da doğdu. Genç yaşta gazeteciliğe başladı. Birçok gazetede muhabirlik yaptı. Abisi gazeteci Hadi Özışık ile birlikte dijital haberciliğin öncüleri arasına adını yazdırdı. Dağıtımcılıkla tanıştığı gazetemize yıllar sonra köşe yazarı olarak döndü.

2018’deki ilk yazısında “13 yaşımdaki çocuksu heyecanımla geldim huzurunuza” diye yazdı. Dediğini yaptı. Üç yıl boyunca gazetemizde haftanın üç günü gündeme damga vuran yazılara imza attı. Genç yaşta kansere yakalandı. En verimli döneminde 5 Ağustos 2023 tarihinde vefat etti.

Hadi Özışık üzüntülerini şöyle dile getirdi: İki gözüm... Kardeşim... Sensiz bir yılı geride bıraktık... Bir dakika bile çıkmadın aklımızdan... Seni seven herkes hayırla yâd ediyor seni... Allah’ın rahmeti üzerinde olsun kardeşim.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Haftanın sanat ajandası | Bergama Tiyatro Festivali
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tekirdağ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu - GündemTekirdağ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurduInstagram açılacak mı? Meta'dan dikkat çeken ilan - GündemMeta'dan dikkat çeken ilanO ilde petrol bulundu! TPAO raporu doğruladı - GündemO ilde petrol bulundu, işte detaylar!Bakan Fidan'ın Mısır'daki diplomatik temasları sürüyor - GündemBakan Fidan'ın Mısır'daki diplomatik temasları sürüyorSabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj krizi! - GündemSabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj krizi!Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Vatandaşlara "Lübnan'ı terk edin" uyarısı - GündemTürkiye'den vatandaşlara "Lübnan'ı terk edin" uyarısı
Sonraki Haber Yükleniyor...