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Haberler > Gündem > Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı

Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri-İncesu yolunda cezaevi nakil aracı devrildi. Feci kazada 1’i ağır 11 kişi yaralandı.

Kayseri-İncesu yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 PB 262 plakalı cezaevi nakil aracı devrildi.

Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı - 1. Resim

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada 1’i ağır 11 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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