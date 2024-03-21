Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kayseri-İncesu yolunda cezaevi nakil aracı devrildi. Feci kazada 1’i ağır 11 kişi yaralandı.
Kayseri-İncesu yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 PB 262 plakalı cezaevi nakil aracı devrildi.
11 KİŞİ YARALANDI
Kazada 1’i ağır 11 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı