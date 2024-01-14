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    Cezaevinden çıkar çıkmaz tartıştığı bir kadını kabloyla boğarak öldürdü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Giresun şehir merkezindeki bir türkü evinde gece saatlerinde çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre, kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen İsmail Yılmaz, işletme sahibi Şengül Yeşilkaya'yı bilgisayar kablosuyla boğarak öldürdü.

    Cezaevinden çıkar çıkmaz tartıştığı bir kadını kabloyla boğarak öldürdü
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül Yeşilkaya'dan (52) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yeşilkaya'nın çalıştığı Gazi Caddesi'ndeki iş yerinde arama yapan polis, kadının cansız bedenini buldu. Cesedi Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Yeşilkaya'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında katil zanlısı İsmail Yıldız (56) yakalandı. Zanlı İsmail Yılmaz’ın yakın zamanda cezaevinden çıktığı öğrenildi.

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR 

    Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ‘kasten öldürme’ olayıyla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemede suç delillerinin muhafaza altına alındığı, olayın zanlısı İsmail Yılmaz’ın yakalanarak Giresun Adliyesi’ne teslim edildiği ve soruşturmanın sürdüğü bilgisine yer verildi.

    Açıklamada, kayıtların tetkik edildiği, maktulle ilgili uygulanan koruyucu ve önleyici herhangi tedbir kararı ve talebinin bulunmadığı belirtilerek, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > Cezaevinden çıkar çıkmaz tartıştığı bir kadını kabloyla boğarak öldürdü
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