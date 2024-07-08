CHP Genel Başkanı Özgür Özel en çok dinlediği şarkıları açıkladı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı YouTube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tatillerde arkadaşlarına DJ'lik yaptığını söyleyen Özel, en çok dinlediği şarkıları açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı YouTube programında en çok dinlediği şarkıları açıkladı. Gazeteci Bahar Feyzan ile siyaset sohbeti yapan CHP'li Özel, yatılı okul arkadaşlarıyla tatil yaparken DJ'lik yaptığını söyledi.
Sevdiği ve genelde dinlediği şarkıları da DJ'lik yaparken çaldığını söyleyen Özgür Özel, katıldığı programda telefonunu eline alarak en çok dinlediği şarkıları açıkladı.
İşte CHP lideri Özgür Özel'in en çok dinlediği şarkılar;
Ahmet Kaya- Hep Sonradan
Ata Sözeri- Büklüm Büklüm
Cem Karaca- O Leyli
Manuş Baba- İki Gözümün Çiçeği
Mümin Sarıkaya- Ben Yoruldum Hayat
Zülfü Livaneli- Yiğidim Aslanım
Kızılırmak- Gidenlerin Ardından
Cem Adrian- Sen Gel Diyorsun
Sezen Aksu- Begonvil
Funda Arar- Senden Öğrendim
Ahmet Kaya- Yorgun Demokrat
MFÖ- Sarı Laleler
Düş Sokağı Sakinleri- Sevdan Bir Ateş
Şebnem Ferah- Sil Baştan
Berlin Flarmoni Orkestrası
Leonard Cohen- Everbody Know
Scarlet Pleasure - What A Life
Kaynak: Türkiye Gazetesi