CHP Genel Başkanı Özgür Özel en çok dinlediği şarkıları açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı YouTube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tatillerde arkadaşlarına DJ'lik yaptığını söyleyen Özel, en çok dinlediği şarkıları açıkladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı YouTube programında en çok dinlediği şarkıları açıkladı. Gazeteci Bahar Feyzan ile siyaset sohbeti yapan CHP'li Özel, yatılı okul arkadaşlarıyla tatil yaparken DJ'lik yaptığını söyledi.

Sevdiği ve genelde dinlediği şarkıları da DJ'lik yaparken çaldığını söyleyen Özgür Özel, katıldığı programda telefonunu eline alarak en çok dinlediği şarkıları açıkladı.

İşte CHP lideri Özgür Özel'in en çok dinlediği şarkılar;

Ahmet Kaya- Hep Sonradan

Ata Sözeri- Büklüm Büklüm

Cem Karaca- O Leyli

Manuş Baba- İki Gözümün Çiçeği

Mümin Sarıkaya- Ben Yoruldum Hayat

Zülfü Livaneli- Yiğidim Aslanım

Kızılırmak- Gidenlerin Ardından

Cem Adrian- Sen Gel Diyorsun

Sezen Aksu- Begonvil

Funda Arar- Senden Öğrendim

Ahmet Kaya- Yorgun Demokrat

MFÖ- Sarı Laleler

Düş Sokağı Sakinleri- Sevdan Bir Ateş

Şebnem Ferah- Sil Baştan

Berlin Flarmoni Orkestrası

Leonard Cohen- Everbody Know

Scarlet Pleasure - What A Life