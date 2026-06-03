İhlas Haber Ajansı
CHP'li Umut Mehmet Sapan tahliye edildi
CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.
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İstanbul merkezli soruşturma kapsamında tutuklanan CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan hakkında tahliye kararı verildi.
- Sapan, Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıktı.
- Cezaevi önünde CHP teşkilatı üyeleri, partililer ve yakınları tarafından karşılandı.
- Tahliyesi, destekçileri arasında memnuniyetle karşılandı.
- Partililer ve yakınları, Sapan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye kararının ardından Sapan, Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıktı.
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Cezaevi önünde CHP teşkilatı üyeleri, partililer ve yakınları tarafından karşılanan Sapan'ın tahliyesi, destekçileri arasında memnuniyetle karşılandı.
Cezaevi önünde bir araya gelen partililer ve yakınları, tahliye kararının ardından Sapan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
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