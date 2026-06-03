CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye kararının ardından Sapan, Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıktı.

Cezaevi önünde CHP teşkilatı üyeleri, partililer ve yakınları tarafından karşılanan Sapan'ın tahliyesi, destekçileri arasında memnuniyetle karşılandı.

CHP'li Umut Mehmet Sapan tahliye edildi

Cezaevi önünde bir araya gelen partililer ve yakınları, tahliye kararının ardından Sapan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'li Umut Mehmet Sapan tahliye edildi

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