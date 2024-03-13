Seçime günler kala acı haber! CHP'li aday hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik - Bayırköy Belediye Meclis 1. sıra adayı Hüseyin Şütçü hayatını kaybetti.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Belde Belediyesinde CHP'nin 1'inci sıra adayı Hüseyin Şütçü yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.

"AİLEMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Günüören Köyü Mezarlığına defnedilecek. CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Hüseyin Şütçü'nün ölüm haberini büyük bir üzüntü ile aldıklarını söyleyerek, "CHP ailemizin başı sağ olsun" dedi.