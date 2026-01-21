Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki lider, görüşmede ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

İletişim Başkanlığından görüşmeye dair açıklama yapıldı. Açıklamada, liderlerin iki ülke arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

DEAŞ İLE MÜCADELE GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti. Görüşmede ayrıca DEAŞ ile mücadele ve Suriye’nin hapishanelerindeki DEAŞ’lıların durumu da ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye’nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Gazze’de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye’nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti."

ERDOĞAN'DAN DAVET NEDENİYLE TEŞEKKÜR

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze Barış Kurulu’na daveti nedeniyle ABD Başkanı Trump’a teşekkür ettiği ifade edildi.

