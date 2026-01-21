Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefonda görüşerek ikili, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
- Görüşmede Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün önemi vurgulanırken, DEAŞ ile mücadele ve Suriye'deki hapishanelerdeki DEAŞ'lıların durumu konuşuldu.
- Gazze'de barışın tesisi çabaları ve Türkiye'nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceği belirtildi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu'na daveti nedeniyle ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki lider, görüşmede ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
İletişim Başkanlığından görüşmeye dair açıklama yapıldı. Açıklamada, liderlerin iki ülke arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
Trump: Erdoğan'ı çok seviyorum, birazdan görüşeceğiz
DEAŞ İLE MÜCADELE GÖRÜŞÜLDÜ
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti. Görüşmede ayrıca DEAŞ ile mücadele ve Suriye’nin hapishanelerindeki DEAŞ’lıların durumu da ele alındı.
Cumhurbaşkanımız, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye’nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Gazze’de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye’nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti."
ERDOĞAN'DAN DAVET NEDENİYLE TEŞEKKÜR
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze Barış Kurulu’na daveti nedeniyle ABD Başkanı Trump’a teşekkür ettiği ifade edildi.