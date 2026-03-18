2026 yılı takvimine göre 19 Mart Perşembe (yarım gün) 20, 21 ve 22 Mart tarihleri ise bayram günleri. Toplamda 3,5 günlük bir resmî tatil süreci bizi bekliyor. Ancak pek çok çalışan ve emekli şu soruyu soruyor: "Bayramda çalışırsam ne kadar ek ücret alırım?"

"İş hukukumuzun temel prensibi nettir: Bayramda işçinin dinlenmesi asıldır. Kimse zorla çalıştırılamaz. Eğer sözleşmenizde "bayramda çalışılır" maddesi yoksa, işverenin sizden mutlaka onay alması gerekir" diyen Karakaş, Rızanız varsa çalışabilirsiniz; ancak bu çalışmanın kanuni karşılığı "ekmek teknesi" fedakârlığının ötesinde, tam bir hak ediş olmalıdır" ifadelerini kullandı.

* Çalışırsanız: Çalıştığınız her bayram günü için bir günlük ilave ücrete hak kazanırsınız. Yani halk arasındaki tabiriyle "çifte yevmiye" alırsınız.

* Çalışmazsanız: O günün ücretini sanki çalışmış gibi tam alırsınız. Maaşınızdan bir kuruş bile kesilemez.

En çok karıştırılan noktanın ise 'ücretlendirme' olduğunu belirten uzman isim, iş mevzuatına değinerek kritik bilgiler verdi.

Bayramda çalışanın cebine ne girecek?

MESAİYE KALANA EKSTRA ZAM

Eğer bayram günü normal çalışma sürenizi aşar ve fazla mesai yaparsanız, haklarınız daha da katlanır. Bu durumda hem o günün çift yevmiyesini alırsınız hem de aştığınız her saat için %50 zamlı fazla çalışma ücreti kazanırsınız.

Üstelik bu ek ödemelerin tamamı SGK matrahına yansır; yani bugün aldığınız fazla mesai ücreti, yarın emekli maaşınızın daha yüksek olmasına katkı sağlar.