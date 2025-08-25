Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta öğrencilerle buluştu

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Maziden Atiye" programı kapsamında kampa katılan öğrencileri kabul etti.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de bulunduğu kabulde, Erdoğan öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta öğrencilerle buluştu - 1. Resim

2 BİN 320 ÖĞRENCİ KATILIM SAĞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Maziden Atiye" programının ilk grubu 2023-2024 öğretim yılı yarıyıl tatilinde kabul edilmişti. Bugüne kadar Ahlat başta olmak üzere Diyarbakır, Amasya ve Edirne'de yürütülen kamplara toplam 2 bin 320 öğrenci katıldı.

Bir haftalık kamplarda öğrenciler, tarihi ve kültürel gezilerin yanı sıra seminerler, konferanslar, kültür sanat etkinlikleri, şiir dinletileri, kitap tahlilleri, akıl oyunları, sportif faaliyetler ve çeşitli atölyelerle çok yönlü kazanımlar elde ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta öğrencilerle buluştu - 2. Resim

Programa, liseler ile BİLSEM'lerden seçilen 10. ve 11. sınıf öğrencileri katılıyor.

Haziran 2025 itibarıyla 20'ncisi düzenlenen "Maziden Atiye Ahlat" kampı, "Türkistan'dan Anadolu'ya Fetih Ruhu" temasıyla öğrencileri ağırlamayı sürdürüyor.

