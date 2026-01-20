Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol efsanesi Shaquille O’Neal ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbol efsanesi Shaquille O’Neal ile fotoğraflarını paylaştı. Erdoğan ve Shaquille O’Neal'in birbirlerine imzaladıkları basketbol toplarını hediye ettiği görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir dönem NBA'i kasıp kavuran 53 yaşındaki efsane basketbolcu Shaquille O’Neal ile basketbol sahasında fotoğraflarını paylaştı.
Erdoğan ve Shaquille O’Neal, birbirlerine imzaladıkları basketbol toplarını hediye etti.
Öte yandan karelerde MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı görüldü.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR