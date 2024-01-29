Gayrettepe-Kağıthane metrosu açıldı: Birilerinin dizleri titremeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. "Seçim yaklaştıkça, maskeler düşüyor, gerçek niyetleri ortaya çıkıyor." diyen Erdoğan muhalefeti işaret ederek "Birilerinin dizleri titriyor." ifadelerini kaydetti. İstanbul'a yönelik projelerine de değinen Erdoğan, ortalama yolculuk süresinin 64 dakikadan 39 dakikaya düşürerek trafiği sorun olmaktan çıkaracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İstanbul için projelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un şu anki yönetimine eleştirilerde bulunarak "Seçimin bittiği gün sandıktan çıkan iradeye saygı duyduk. İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi bizim elimizi taşın altına koymamızdır. Hükümetimiz, şehrin iflas bayrağını çekmesinin önüne geçti." dedi.

Muhalefet partilerine de eleştiride bulunan Erdoğan, "Seçim yaklaştıkça, maskeler düşüyor, gerçek niyetleri ortaya çıkıyor. Birilerinin dizleri titremeye başladı. Ana muhalefet yarışmaktan korkuyor." ifadesini kaydetti.

İstanbul'a dair hedeflerininden kısaca bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

İstanbul'un kronikleşen sorunlarına adayımız Murat Kurum kardeşimizle İstanbul halkı ile paylaştık. Sistem İstanbul adını taşıyan proje paketimizle İstanbul'u yeniden hakkettiği yere ulaştıracağız.

Önümüzdeki dönem için hedefimiz ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürerek trafiği bir sorun olmaktan çıkarmaktır.

2029 yılına kadar raylı sistemde toplam uzunluğu 650 km'ye yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün bu hattı, Gayrettepe'ye bağlayan Kağıthane-Gayrettepe kesiminin açılışını yapmak için bir aradayız. 9 istasyondan oluşan ve hızı saatte 120 km'ye ulaşan hattımızın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişidir. Mesafe 30 dakikaya, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakikaya, Tekstilkent-İHL arası 45 dakikaya, Taksim-Göktürk arası 26 dakikaya inecektir. Bu hattımızın hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor.

Biz söyledik mi yaparız. Ortada bırakmayız. Belediye başkanlığımdan tutun sonra hükümete geldik ve hükümette de Ulaştırma Bakanlığı olarak nasıl bu yolları, hızlı tren hatlarını yüksek hızlı tren hatlarını yaptıysak aynı şekilde İstanbulumuza da bunu yaptık. Birileri de hafriyatla ne yaptılar, kim olduğunu biliyorsunuz. Esasen raylı sistem projelerinde en önemli konulardan birisi hattın beyni diyebileceğimiz sinyalizasyon sistemidir. Aselsan-TÜBİTAK'la bu alanda başkalarına bağımlı olmaktan kurtuluyoruz.

Millete karşı nobran davrananlar kaybetmeye mahkumdur. İnşallah 31 Mart akşamı bunları da hep beraber göreceğiz. Milletin yetki tevdi ettiği nice bakanın, başbakanın siyaset sahnesinde unutulduğunu görürsünüz.

Biz de kendimizi her gece hesaba çekip, "Milletimiz için ne yaptık?" sorusunu soruyoruz. Siyasetin inişli çıkışlı yolunda pek çok engel haksızlıkla karşılaştık. Millete hizmet sevdamızla aramıza kimsenin girmesine engel olmadık. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil taş üstüne taş koyanlardanız.

'İSTANBUL'UN İFLAS BAYRAĞI ÇEKMESİNİN ÖNÜNE GEÇTİK'

Elbette her kul gibi bizim de hatamız olabilir. Ama şartlar ne olursa olsun, ülkeye hizmet mücadelesinden vazgeçmiyoruz.

Seçimin bittiği gün sandıktan çıkan iradeye saygı duyduk. İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi bizim elimizi taşın altına koymamızdır.

Hükümetimiz, şehrin iflas bayrağını çekmesinin önüne geçti. Söyledik mi yaparız, bundan sonra da yapacağız: Muradımızla yapacağız. Eğer siz de yapmak isterseniz Murat'a sahip çıkacaksınız. Bir taraftan belediyeler, bir taraftan hükümet olarak el ele vereceğiz ülkemizi ayağa kaldıracağız. İstanbulumuzu, Ankaramızı, İzmirimizi, Eskişehirimizi ayağa kaldıracağız. Sadece son iki yıl içinde 51 kilometrelik metro hattını İstanbulluların hizmetine sunmanın sevincini yaşadık.

Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul!

MUHALEFETE TEPKİ

Seçim yaklaştıkça, maskeler düşüyor, gerçek niyetleri ortaya çıkıyor. Birilerinin dizleri titremeye başladı. Ana muhalefet yarışmaktan korkuyor.

Ülkenin ikini büyük partisinin acemi genel başkanının skandal açıklama, muhalefette yaşanan panik havasının işaretidir. İllerde farklı partilerden adayların olması oyunmuş, tezgahmış. Hiçbir ülkede muhalefetin çoğulcu demokrasideki yarıştan korktuğunu göremezsiniz. Meselenin çok daha vahim tarafı 8 ay öncesine kadar beraber Türkiye'yi yönetmeye talip olduğu siyasi yapılardır. Bunlar altılı masada beraber değil miydiler? Ne oldu bunlara şimdi. Birkaç gün öncesine kadar işbirliği görüşmesi yaptığı partilerin, içtikleri çayın dumanı kalkmadan ihanetle suçlamak tam bir siyasi basiretsizlik örneğidir.

Kağıthane'den sandıkların patladığını görmek istiyorum. Buna var mısınız? Kimseyi küstürmeyeceksiniz. Kucaklayacaksınız. Nefret diliyle değil, kucaklayıcı dille konuşacaksınız. Sağa sola sataşarak rüştünü ispat peşinde koşandan kendi partisine de ülkeye de fayda gelmez. Her partinin kendi adayını çıkarması da gayet tabiidir. Anlaştığımız illerde beraber yol yürüyor, anlaşamadığımız il ve ilçelerde demokratik yarış için hazırlığımızı yapıyoruz. Kimseyi gafletle, şuursuzlukla suçlamıyoruz. Nihayetinde hükmü millet verecek.

"HEDEFİMİZ YOLCULUK SÜRESİNİ 39 DAKİKAYA DÜŞÜRMEK"

İstanbul'un kronikleşen sorunlarına adayımız Murat Kurum kardeşimizle İstanbul halkı ile paylaştık. Sistem İstanbul adını taşıyan proje paketimizle İstanbul'u yeniden hakkettiği yere ulaştıracağız.

Önümüzdeki dönem için hedefimiz ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürerek trafiği bir sorun olmaktan çıkarmaktır.

2029 yılına kadar raylı sistemde toplam uzunluğu 650 km'ye yükseltmeyi amaçlıyoruz. İstanbul'da trafiği bir mesele olmaktan çıkarmak için bu dağılımı daha dengeli yapıya kavuşturulması gerekiyor. Trafik sorununa kalıcı çözümün anahtarı, karayolu, raylı sistem ve deniz yolunu eş zamanlı olarak geliştirmektir. Şu andaki İBB ne yaptı? Deniz ulaşımını 2 kat artıracağız.

"1 NİSAN'DA NEREDE KALMIŞTIK? DİYECEĞİZ"

İstanbul'un iki yakasına iki büyük tünel inşa ederek trafiği rahatlatacağız. Murat kardeşimizde 6 buçuk kilometrelik Kağıthane Bayrampaşa hal tünelini açacağız.

Harem, Çengelköy arasında bir karayolu bağlantısı kurarak sahil yoluna alternatif kuracağız.

1 Nisan'dan itibaren Nerede Kalmıştık diyerek ilk günkü aşkla çalışmayı sürdüreceğiz. İstanbul'a sadece kaybolan yıllarını geri vermekle kalmayacağız, bu güzel şehri hakiki manada dünya yıldızı haline getireceğiz.

112 SEFER 8 İSTASYON

Dün de Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı metro hattının Gayrettepe istasyonunda incelemelerde bulundu.

Uraloğlu, "Açılıştan itibaren 2023 yılı boyunca günde 112 seferle 8 istasyonda hizmet vererek, 5,15 milyon yolcu taşıdık. 20 dakika sefer sıklığıyla aylık ortalama 520 bin yolcu ağırladık" diye konuştu.

Uraloğlu, projeyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30, Göktürk-Mahmutbey arasının 38, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arasının 45, Taksim-İstanbul Havalimanı arasının 41, Taksim-Göktürk arasının 26 ve 4. Levent-İstanbul Havalimanı arasının 35 dakika olacağını söyledi.

Metro hattındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İlk olarak, 37,5 kilometreyle tek parça olarak ihale edilen en uzun metro oldu. Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM aynı anda kullanıldı. Çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen ve Türk mühendis ve işçisinin çaba ve gayreti, bu çaptaki makineler arasında kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. TBM ilerlemelerinde, günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1233 metreyle kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hızla Türkiye’nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor. Yine ilk defa yerli ve milli imkanlarla, Bakanlığımızca desteklenen bir projeyle ASELSAN ve işbirliği içinde bulunduğu TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattımızda kullandık."