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Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik zirve için Kazakistan'a gitti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik zirve için Kazakistan&#039;a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Putin, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak ile Kazakistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Kazakistan'a gitti.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Temmuz’da Türkiye’nin diyalog ortağı olduğu Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak. Rus haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik zirve için Kazakistan'a gitti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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