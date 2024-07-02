Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e cevap! Erken seçim tartışmalarına noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan günlerdir tartışılan "erken seçim" açıklaması geldi. Ana muhalefet lideri Özgür Özel'in çağrısını tepki gösteren Erdoğan, "Bizce bu tartışmalar, muhalefet bünyesinde giderek kızışan iç savaşın dışa yansımalarından ibarettir. Son dönemde bu kibirli tavrın, seçmen iradesini yok sayma aymazlığının tekrar nüksettiğini görmekteyiz" sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ülke gündemine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in günlerdir ifade ettiği "erkem seçim" çağrısını tepkiyle karşılayan Erdoğan, tartışmalara sosyal medya X hesabı üzerinden şu sözlerle noktayı koydu:

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"ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA BÖYLE BAKILMALI"

Allah’ın izniyle önümüzde, parlamentoda ve Cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde de 5 yıllık seçimsiz bir dönem vardır. İş dünyasından siyasetçisine, esnafından memuruna, ev hanımından öğrencisine kadar herkes planını, programını buna göre yapmalıdır. Tarihimizde, sandıkta tezahür eden iradeyi yok sayanların olduğu, ülkemizin bir gerçeğidir. Son dönemde bu kibirli tavrın, seçmen iradesini yok sayma aymazlığının tekrar nüksettiğini görmekteyiz. Gündeme taşınmak istenen erken seçim tartışmalarına bu zaviyeden bakılması gerektiği kanaatindeyiz.

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"SADECE VE SADECE İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ"

Bizce bu tartışmalar, muhalefet bünyesinde giderek kızışan iç savaşın dışa yansımalarından ibarettir. Hiçbir temeli olmayan bu tarz sahte gündemlerle muhalefet kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalışmaktadır. Hükûmet olarak bu tartışmaların ne tarafıyız ne de muhatabıyız. Biz sadece ve sadece işimize odaklanıyoruz. Biz her biri altın değerinde olan 4 yıllık süreyi en iyi ve en verimli şekilde kullanmaya bakıyoruz. Türkiye, son 1 yılını seçim gündemiyle geçirmişken… Bölgemizde her gün yeni bir kriz ve çatışma patlak verirken…

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MUHALEFETE İÇ HESAPLAŞMA MESAJI!

Dünya, büyük bir belirsizlik girdabında sürüklenirken... Velhasıl, ülkemizin ve milletimizin çözülmesi gereken bunca meselesi varken sırf eski ve yeni takım arkadaşlarına çalım atmak için bu tür tartışmalara meyledilmesini doğru bulmuyoruz. Muhalefet, iç hesaplaşmasını ülkeye, millete ve ekonomiye zarar verecek şekilde yürütmemelidir. Biz fuzuli gündemlerin peşine takılmadan milletin emanetinin hakkını vermeye gayret edeceğiz.