Ankara'da çocuklarının rehin alıp katleden baba intihar etti
Gündem Haberleri / Ajanslar
Cani baba dehşeti bu kez de Başkent'te yaşandı. Çankaya'da eşiyle boşanma aşamasına gelen Murat Keklik, iki çocuğunu önce rehin aldı ardından da silahla öldürdü. Olayın ardından Keklik, aynı silahla kendisini de vurarak intihar etti.
Ankara'nın Çankaya içesi Naci Çakır Mahallesi 758'inci Cadde'deki Kısacık Apartmanı'nda cani baba dehşeti yaşandı.
Baba Murat Keklik'in çocuklarını önce rehine olup sonra katletmesi gündeme bomba gibi düştü.
ÖNCE ÇOCUKLARINI REHİN ALDI
Naci Çakır Mahallesi 758'inci Cadde'deki binada Murat Keklik, çocukları Yağız Keklik (14) ve Doğa Keklik'i (11) tabancayla rehin aldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SİLAHLA KATLETTİ
Baba Keklik, bulundukları evde çocuklarını tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi.
Hayatını kaybeden baba ve 2 kardeşin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
EŞİYLE BOŞANACAKMIŞ
Murat Keklik'in eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve mahalleye yeni taşındıkları öğrenildi.
Yaşanan acı olayın ardından yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Ajanslar