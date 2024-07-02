Ankara'da çocuklarının rehin alıp katleden baba intihar etti

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Ajanslar 2 Temmuz 2024 21:46 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 22:05 - Güncelleme:

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Cani baba dehşeti bu kez de Başkent'te yaşandı. Çankaya'da eşiyle boşanma aşamasına gelen Murat Keklik, iki çocuğunu önce rehin aldı ardından da silahla öldürdü. Olayın ardından Keklik, aynı silahla kendisini de vurarak intihar etti.