AK Parti ‘hobi bahçeleri’ ile ilgili düzenlemeyi masaya yatırdı. Tarım Bakanı “Tarım arazileri yok ediliyor. Ekecek tarla bulamayız” dedi. Bazı MKYK üyeleri “50 milyona hobi bahçesi satılıyor” diye konuştu. Erdoğan da yardımcısı Yılmaz ile Tarım ve Çevre Bakanlarına “Komisyon kurup, detaylı inceleme yapın” talimatı verdi.

EMRAH ÖZCAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin önceki gün gerçekleştirilen MKYK toplantısında gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Edinilen bilgilere göre, “Terörsüz Türkiye” süreci ile ilgili gelinen aşamanın çok kıymetli olduğunu söyleyen Erdoğan “Bu bir fırsattır hem de tarihî fırsattır. Artık yasal sürece ‘Bismillah’ demenin zamanı gelmiştir” dedi.

TARIM ARAZİLERİ YOK EDİLİYOR

Toplantıda son günlerde gündemden düşmeyen hobi bahçeleri de tartışma konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konu hakkında MKYK üyelerini bilgilendirdi. Bakan Yumaklı’nın “Hobi bahçeleri hobi villalarına dönüşüyor. Tarım arazileri yok ediliyor. Gıda güvenliğini korumamız lazım. Böyle giderse ilerleyen yıllarda ekecek tarla bulamayız” dediği öğrenildi.

BAHÇE DEĞİL VİLLA

Birçok MKYK üyesinin Bakan Yumaklı’ya destek verdiği öğrenilirken toplantıda “50 milyon liraya hobi bahçesi satılıyor. Mesele ranta dönüşmüş durumda. Bahçe değil, villa. Acilen el atılmalı” yorumları yapıldı.

KOMİSYON KURULACAK

Bazı MKYK üyelerinin ise alınacak yıkım kararın vatandaş tarafından tepkiyle karşılanacağını “Yıkmayalım. Çok oy kaybederiz” dediği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, aralarında ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bulunduğu bir komisyon oluşturulması, komisyonun konuyu detaylı bir şekilde incelemesi talimatı verdiği öğrenildi.

