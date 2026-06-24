Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya lideriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Moritanya ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
- Türkiye ile Moritanya arasındaki iş birliğinin ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayii gibi alanlarda güçlendirilebileceği belirtildi.
- İki ülke arasındaki ilişkilere somut adımlarla yeni bir ivme kazandırılması ifade edildi.
- Türkiye ve Moritanya'nın uluslararası platformlarda dayanışmasını artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Türkiye ile Moritanya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi.
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İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ MESAJI
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda daha da güçlendirilebileceğini belirtti. Erdoğan, ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok sektörde atılacak somut adımlarla ilişkilere yeni bir ivme kazandırılabileceğini ifade etti.
Erdoğan ayrıca, Türkiye ve Moritanya’nın uluslararası platformlarda dayanışmasını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.