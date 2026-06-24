Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Moritanya ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Moritanya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi.

İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ MESAJI

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda daha da güçlendirilebileceğini belirtti. Erdoğan, ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok sektörde atılacak somut adımlarla ilişkilere yeni bir ivme kazandırılabileceğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye ve Moritanya’nın uluslararası platformlarda dayanışmasını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

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