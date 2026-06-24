Mısır’daki zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Seni iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım" uyarısı üzerine aylar önce söz veren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sigarayı tamamen bıraktığını duyurdu. İtalyan mevkidaşının bu kararını memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni'yi tebrik etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavsiyesi üzerine sigarayı bıraktığını açıklaması uluslararası arenada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Meloni'nin aylar önce verdiği sözü tutarak geçen ay sigarayı bıraktığını duyurmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan"Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekileri de bıraktırabilsem. Bu harika. Keşke ülkemdeki insanları da bırakabilseydim." dedi.

MISIR'DA UYARMIŞTI

İki lider 13 Ekim 2025 tarihinde Mısır'da düzenlenen zirvede bir araya gelmiş ve samimi bir sohbet gerçekleştirmişti. Görüşme sırasında Meloni'nin sigara içtiğini öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seni iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım" diyerek İtalyan lidere çağrıda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sözünü dinleyen Meloni'ye ilk tepki

DÜNYA BASINI NASIL GÖRMÜŞTÜ?

Corriere Della Sera gazetesinin internet sitesinde, "Erdoğan, Meloni'ye takıldı" başlığıyla verilen haberde Erdoğan ve Meloni'nin samimi bir an paylaştığı ve Erdoğan'ın İtalyan lidere gülümseyerek sigarayı bırakması gerektiğini söylediği kaydedildi.

Erdoğan'ın ifadelerinin hem Meloni'yi hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u güldürdüğü yazıldı.

ABD merkezli haber kuruluşu Politico'nun Avrupa baskısı, "Erdoğan, Meloni'nin sigarayı bırakmasını istiyor fakat Macron, bunun ümitsiz vaka olduğu görüşünde" başlığıyla haberi sunmuştu.

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