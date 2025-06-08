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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim dostluk ve güçlü dayanışmanın atılan adımlarla perçinlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede Pakistan Başbakanı Şerif’in Kurban Bayramı’nı da kutladı."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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