Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şehit Aileleri ile İftar" programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan-ı Şerif'in ilk iftarında Külliye'de düzenlenen "Şehit Aileleri ile İftar" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile yaptı. "Şehit Aileleri ile İftar" programında açıklamalarda bulunan ve savunma sanayii vurgusu yapan Erdoğan, "Son 10 yılda Türkiye'yi yeniden aynı duruma düşürmek için pek çok oyun oynandı. Terör saldırıları ve darbe girişimleri de bunların arasındaydı. Milletimiz birliğine beraberliğine sahip çıkarak tüm oyunları bozdu." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Zengin bir sofrada bu sofranın adı muhabbet sofrasıdır. Böyle bir sofrayla Ramazan-ı Şerifi'n ilk iftarını yapmış olduk .Şehit yakını ve gazilerimiz bizlere milletimizin emanetidir. Gereken kurumsal düzenlemeleri yaptık, hem de misafir etmeyi şeref bildik. Bu vesileyle milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Şehit yakınları ve gazilerimizin milletimizin bize emanetidir.

Bugün de sınırlarımız içinde, sınırlarımız ötesinde milletimizin huzuru devletimizin bekası geleceğimizin güvencesi için vazife yürüten kardeşlerimiz var. Askerimize, polisimize, jandarmamıza ve diğer kamu personelimize şükran borçluyuz. Rabbim hepsini korusun, ayaklarına taş değdirmesin.

PKK VE FETÖ'YE VERİLEN MÜCADELE MİLLİ BİR ŞAHLANIŞ

15 Temmuz'da gördük ki, milletin kadını ve erkeği yeri geldiğinde birer savaşçı kahramana dönüşebilmektedir. Son olarak Çanakkale'de ve milli mücadelede vatan topraklarını savunurken de aynı saikle gıyap ettik. PKK'dan FETÖ'süne kadar bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele milli bir şahlanıştı. Her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla bu milli şahlanışın alt yapısını güçlendirdik. Savunma sanayine yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi bağımsız bir devlet haline getirdik. Siyasetiyle, ekonomisiyle güçlü bir devlet değilseniz size her türlü zulmü reva görüyorlar.

SAVUNMA SANAYİNE OYNANAN OYUNLAR BOZULDU

Son 10 yılda Türkiye'yi yeniden aynı duruma düşürmek için pek çok oyun oynandı. Terör saldırıları ve darbe girişimleri de bunların arasındaydı. Milletimiz birliğine beraberliğine sahip çıkarak tüm oyunları bozdu. Şehitlerimiz, gazilerimiz fedakarlığıyla 85 milyonun istikbaline sahip çıkmasıyla hep yolumuza devam ettik. Elbette hala aşmamız gereken sıkıntılarımız mevcuttur. Hepsinin de üstesinden geliriz. Sahip olduğu güçlü altyapı sayesinde ülkemiz için artık gündemindeki her meselenin çözümü irade ve vakit işidir. Huzur ve güven iklimine siyasi istikrara sahibiz. Önemli olan bizim milletçe kazanımlarımıza sahip çıkmamızdır. Yaşadığımız her sınamada görüyoruz ki milletimizin bu konudaki kararı nettir, kesindir.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğimize yeni ufuk açtığımız şu dönemde aşmamız gereken sıkıntılarımız mevcuttur. Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geleceğiz. Biz huzur ve güven iklimine sosyal barışa sahibiz. Türkiye'ye diz çöktürerek, Türkiye'yi eski günlere döndürmek isteyenlerin çabaları bitmeyecektir. Her sınamada görüyoruz ki milletimizin kararı nettir kesindir. Savunma sanayiiyle bağımsız ülkeyiz."