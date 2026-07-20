2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i dize getirerek dünya şampiyonluğuna uzanan İspanya, küresel futbolun zirvesine oturdu. Tarihi zaferin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı tebrik mesajıyla İspanya milli takımının başarısını kutlarken, İspanyol halkına da Türk milleti adına selam ve muhabbetlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalar sonunda 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan İspanya Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"DOST İSPANYA HALKINA SELAMLARIMI İLETİYORUM"

"2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya millî takımını yürekten tebrik ediyor; dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu İspanya'ya tebrik mesajı

İspanya, finalde Arjantin'i mağlup ederek tarihinde bir kez daha Dünya Kupası'nı müzesine götürürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yayımladığı mesajla hem İspanya Milli Takımı'nı hem de İspanya halkını kutladı.

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